Frontoplastia: entenda como funciona a cirurgia de redução de testa

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi dá detalhes sobre o procedimento de redução de testa para harmonização facial

A frontoplastia, também conhecida como cirurgia de redução de testa, é um procedimento cirúrgico que visa corrigir proporções faciais e melhorar a harmonia estética do rosto. Indicada principalmente para pacientes que possuem testa alta ou larga, esta intervenção oferece resultados significativos em termos de estética facial e autoconfiança.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que o principal objetivo da frontoplastia é reduzir o tamanho aparente da testa, trazendo equilíbrio às proporções faciais. “Muitas vezes, uma testa proeminente pode causar desconforto estético para algumas pessoas, especialmente quando desproporcional em relação ao resto do rosto. A cirurgia permite uma redução precisa da testa, ajustando sua altura e largura para melhor se adequar às características individuais do paciente”, informa o especialista.

Existem diferentes abordagens na frontoplastia, dependendo das necessidades específicas de cada paciente. “Geralmente, o procedimento envolve o remodelamento da testa através de incisões estrategicamente posicionadas no couro cabeludo. Essas incisões são cuidadosamente planejadas para garantir cicatrizes mínimas e resultados naturais”, diz Biancardi.

De acordo com cirurgião, o período de recuperação após a frontoplastia varia de acordo com a extensão da cirurgia, mas geralmente os pacientes podem retornar às suas atividades normais dentro de algumas semanas, com cuidados específicos para proteger as incisões e garantir a cicatrização adequada. “Os resultados finais da cirurgia podem ser observados gradualmente à medida que o inchaço diminui e a testa assume uma aparência mais proporcionada e equilibrada em relação ao rosto como um todo”, ressalta.

Antes de se submeter à frontoplastia, é essencial que os pacientes passem por uma consulta detalhada com um cirurgião plástico experiente, pontua Biancardi. “Durante essa consulta, serão discutidos os objetivos estéticos, as técnicas cirúrgicas específicas e quaisquer riscos potenciais associados ao procedimento. É fundamental ter expectativas realistas e compreender completamente os benefícios e as limitações da cirurgia”, fala.

“A frontoplastia é uma opção eficaz para pacientes que desejam corrigir a aparência da testa para alcançar uma harmonia facial mais equilibrada. Com o avanço das técnicas cirúrgicas e a abordagem personalizada, os resultados são cada vez mais naturais e satisfatórios, proporcionando não apenas melhorias estéticas visíveis, mas também um aumento significativo na autoestima e na confiança pessoal”, emenda o especialista.