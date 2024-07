Fonte próxima a Ben Affleck e Jennifer Lopez nega incômodo do artista com fama da esposa

Após especulações sobre a crise no casamento de J-Lo e Ben Affleck, uma fonte da revista People apontou que o problema estaria além do "show business"

Após especulações da mídia estadunidense sobre o clima de tensão no casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez, uma fonte próxima ao casal negou à revista People que o problema do casal estaria relacionada às abordagens diferentes dos artista ao lidarem com a fama. Segundo ela, Jennifer e Ben estão com problemas maiores do que o show business.

"A ideia de que Ben pensa que Jennifer é muito famosa e que ele não sabia onde estava se metendo quando se casou por ela, não é verdade. Há problemas maiores", apontou a fonte. O casal está prestes a completar dois anos de casamento, no entanto, seguem com agendas separadas. Jennifer foi vista pela última vez em Hamptons, enquanto Ben está em Los Angeles.

Em maio, outra pessoa próxima a Jennifer conversou com a People e apontou que o casal "não está no melhor momento", junto a isso, um insider da música apontou que o casal enfrentava dificuldades com as diferentes formas de lidar com o publico, o que gerou especulações sobre a fama ser o principal problema do casal.

Enquanto J-lo precisava de conexão com os fãs, Ben não estaria sentindo-se confortável com essa situação: "Ele é uma pessoa introspectiva e privada. Mas, ela gosta de abrir o coração com os fãs e com o mundo. Isso faz com que o cotidiano seja difícil", apontou o insider na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

No documentário de J-Lo, Ben Affleck recebeu elogios da esposa

Em The Greatest Love Story Never Told, que conta a história de Jennifer, Ben Affleck apareceu e não negou que os dois tinham manias diferentes. Porém, a questão não foi exibida como um problema para o casal. J-Lo ainda elogiou o artista por ser um grande apoiador dela:

"Ele me ama e sabe que sou uma artista. Ele me apoia todos os dias e ele sabe que é impossível me fazer parar com a música que eu faço. O que não significa que ele está confortável em ser 'minha musa'", disse ela.