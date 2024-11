'Fiquei atônito', desabafa Leandro Lima após recuperar carro furtado

Após expor nas redes sociais que recuperou seu Fusca furtado em um bairro de São Paulo, o ator Leandro Lima compartilhou um desabafo

O ator Leandro Lima gravou um vídeo no feed de seu Instagram nesta sexta-feira, 8, para falar sobre seu carro. Após revelar que seu Fusca foi furtado na Lapa, bairro situado na zona oeste de São Paulo, nesta última quarta-feira, 6, ele agradeceu a ajuda que recebeu para encontrar o veículo.

"A saga da volta do DIamante!! Já começo agradecendo a toda energia de vocês que tomaram pra si a situação fiquei surpreso com toda a torcida , todos os compartilhamentos , e com o ótimo trabalho da polícia civil em especial a galera gente boa da 7 Dp que estão aí na foto. A partir de agora vcs são meus diamantes também", escreveu ele na legenda.

No vídeo compartilhado, ele conta o que aconteceu. "Ontem foi um dia muito agitado. Eu nunca deixo ele estacionado na rua. Mas, dessa vez, por achar que era rapidinho, deixei. Quando eu voltei, o carro não estava mais. Fiquei meio atônito sem muita ação", desabafou ele, que recebeu ajuda da esposa, Flávia Lucini, antes de acionar a polícia.

O furto

Leandro Lima postou no Instagram nesta quarta-feira, 6, um vídeo contando que seu carro foi furado e pediu ajudada para encontrar o veículo, um Fusca azul. "Eu fui roubado, meu carro foi furtado. Parei na rua, estava tudo trancado. Levaram um Fusca azul-clarinho, ano 74, ele está bem novinho", contou.

O ator também postou imagens de câmeras de segurança que flagraram o furto. "Se alguém tiver alguma informação, por favor, me comunique. É um carro que tenho o maior carinho, reformei ele inteiro num restaurador. Quero muito encontrar esse carro. Agradeço demais qualquer informação", finalizou.

Felizmente, nesta quinta-feira, 7, ele contou que o veículo foi encontrado. O intérprete de Mariano na novela Terra e Paixão' da TV Globo, agradeceu a ajuda dos fãs e da polícia.

