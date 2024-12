Filho de Marisa Monte faz rara aparição ao embarcar no cruzeiro da mãe

O filho da cantora Marisa Monte, Mano Wladimir, é fruto do casamento da artista com o músico Pedro Bernardes e foi clicado com malas na ocasião

O filho da cantora Marisa Monte, Mano Wladimir, fez uma rara aparição nesta quinta-feira, 12, ao embarcar no cruzeiro Festival Navegante - Marisa Monte no porto de Santos, litoral de São Paulo. O jovem de 21 anos irá acompanhar a mãe, que é a principal atração do navio. Na ocasião, ele foi clicado com uma camisa polo preta, levando malas e com uma mochila nas costas.

O jovem é fruto do casamento da diva do MPB com o músico Pedro Bernardes. O relacionamento chegou ao fim em 2007.

Em 2021, Mano Wladimir entrou para o curso de Design na PUC-Rio. Nas redes sociais, ele se descreve como um "artista digital/tradicional". Discreto, assim como a mãe, ele mantém o perfil fechado. A cantora também tem Helena, de 16 anos.

Confira, abaixo, as imagens:

Mano Wladimir | Foto: Marcelo Sa Barretto/ AgNews

Mano Wladimir | Foto: Marcelo Sa Barretto/ AgNews

Show em cruzeiro

Carlinhos Brown, com quem Marisa cantou nos Tribalistas, também embarcou no navio. O cruzeiro começa hoje e vai até o próximo dia 14 de dezembro, com saída do Porto de Santos, no litoral paulista.

Durante as três noite, haverá festas temáticas. A primeira terá como tema Velha Infância, a segunda Gentileza e a terceira Lenda das Sereias. Xande de Pilares será uma das atrações e fará um show cantando com Caetano Veloso.

Nomes como Adriana Calcanhoto, Arnaldo Antunes, João Gomes, Ney Matogrosso, Seu Jorge, Silva e Pretinho da Serrinha devem acompanhar Marisa Monte na embarcação.

O transatlântico atracará no Pier Mauá, no Rio de Janeiro.

