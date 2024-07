Filho de Aline Wirley fará lançamento musical após estreia em novela: 'Fico emocionada'

Em entrevista à Revista CARAS, Aline Wirley e Igor Rickli falam sobre o filho decidir seguir carreira artística após estreia em Família é Tudo

Antônio Caramelo (9), filho de Aline Wirley (42) e Igor Rickli (40), tem chamado atenção com sua performance em Família é Tudo, onde faz o pequeno Pudim e logo deve ganhar novos fãs com os seus próximos passos. Com pais artistas, o garotinho irá lançar seu primeiro trabalho como cantor. Em entrevista à Revista CARAS, a mamãe coruja confessou que ficou emocionada ao ver o herdeiro trilhando seu caminho nas artes.

“É uma coisa muito natural, ele quis fazer o teste para a novela e ficou ansioso pelo resultado. E, agora, nessa parte musical, eu, que sou cantora, fico ouvindo a voz dele e falo: ‘Meu Deus, como é que pode?’. É muito do coração dele, eu fico emocionada”, derrete-se a mamãe coruja.

Administrando com cuidado os passos do pequeno, Igor e Aline adiantam que logo o público poderá curtir as novidades do filho, que além das músicas, também contará com uma animação mais do que especial. “São mais de 18 faixas, ele está cantando lindamente, o trabalho é voltado para o público infantil e também vai ter desenho, animação”, adianta Igor.

Ainda falando sobre a vida em família, o casal também comentou sobre a chegada dos filhos adotivos Fátima (10) e Will (7), que provocaram algumas mudanças na rotina da casa, que têm sido completamente diferentes de como eram antes.

“Eu e a Aline fizemos um combinado antes de eles chegarem. Combinamos que seria preciso muita disciplina para dar conta de três crianças. Então, estamos acordando cedo, fazendo nossa atividade física logo e trocando muito com eles sobre a organização da casa", conta.

"Eles participam, vira quase uma gincana maluca aqui em casa e está fluindo super, porque eles entenderam que tem muito afeto, carinho, brincadeira, mas também tem cobrança com o entorno, de fazer o dever de casa, de não deixar o resto de comida no prato”, completa o ator.