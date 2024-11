Filhas gêmeas de Dentinho e Dani Souza roubam a cena em evento

Elas cresceram! Filhas gêmeas de Dentinho e Dani Souza aparecem enormes e mostram que são a cara do pai em novo evento

Filhas gêmeas do jogador de futebol Bruno Bonfim, o Dentinho, e Dani Souza, Sophia e Rafaella roubaram a cena em uma rara aparição em público com a mãe na manhã deste sábado, 23. Elas foram no evento de pré-estreia da animação Moana 2, em São Paulo, e esbanjaram fofura.

Elas já estão com 10 anos e cada dia mais altas. Além disso, elas mostraram que herdaram os traços do pai famoso. No evento, elas também contaram com a companhia da amiga Valentina, filha de Mirella Santos e Ceará.

Além das gêmeas, Dentinho e Dani também são pais de um menino, chamado Bruno.

Dani Souza com as filhas gêmeas, Sophia e Rafaella, e Mirella Santos com a filha, Valentina - Foto: Patrícia Devoraes/Brazil News

Declaração para Dentinho

A modelo Dani Souza preparou uma homenagem de encher os olhos no aniversário de 36 anos do maridão, Dentinho. Apaixonadíssima, ela escreveu uma declaração para o amado e demonstrou todo o seu amor e gratidão pelo companheiro.

Em sua conta no Instagram, a loira caprichou na sequência de imagens e escolheu com carinho cada registro em família. "Parabéns para o homem mais lindo do mundo que eu amo tanto! Parabéns meu amor que Deus te abençoe sempre, você é uma pessoa maravilhosa, um pai exemplar! Nós te amamos muito!”, escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos fãs do casal parabenizaram o jogador por mais uma primavera e também destacaram a sintonia da família.

"Parabénsssssss meu amigo toda sorte de bençãos", falou um. "Parabéns meu amigo! Você é um cara incrível!!!! Que Deus continue abençoando todos os dias sua vida e da sua linda família", digitou outro. “Família lindaaa!”, ressaltou um terceiro.