Neto de Silvio Santos leva objeto inusitado à missa de sétimo dia do avô

Neto de Silvio Santos, o pequeno Pedro, de 9 anos, comoveu seus familiares durante a missa de sétimo dia do empresário e apresentador

Neto de Silvio Santos, o pequeno Pedro, de 9 anos, comoveu seus familiares durante a missa de sétimo dia do empresário e apresentador, que ocorreu na sinagoga Ohel Yaacov, no Jardim Paulista, em São Paulo, nesta segunda-feira, 27. Filho da apresentadora Patrícia Abravanel e do ex-ministro Fábio Faria, o pequeno dedicou ao avô um troféu conquistado num torneio de tênis infantojuvenil realizado no mesmo dia.

Por meio das redes sociais, Fábio Faria contou detalhes do momento. "Pedro ganhou o torneio da Federação 11 anos. Tem 9 anos mas quis jogar uma categoria acima e no final chorou de emoção porque ganhou o troféu para o Vovô Senor", iniciou o empresário.

"Ele sempre perguntava pro Pedro sobre o tênis e sempre queria saber dos campeonatos. Pedro hoje quase não entrou na quadra na final pq estava muito emocionado porque ia terminar o jogo e já teríamos a missa de 7° dia do Vovô Senor na Sinagoga e agora está levando o troféu pra ele", detalhou.

Mos comentários, os internautas celebraram a conquista do garoto. "Parabéns Pedro, o vovô Senor deve estar muito orgulhoso e feliz em te ver brilhar!", disse um. "Parabens! Seu avô ficou muito orgulhoso de você", escreveu outro.

Gravado quatro dias antes do falecimento de Silvio Santos (1930-2024), o Programa Silvio Santos em homenagem aos 43 anos do SBT foi ao ar neste domingo, 26. E, na hora de cortar o bolo, a apresentadora Patrícia Abravanel pediu a Deus que dê a ela e às irmãs a habilidade necessária para continuar a gestão da emissora.

"Se existe um pedido que eu quero fazer, é pedir a Deus que Ele nos capacite mesmo. A mim e as minhas irmãs, a poder fazer com que esse SBT cresça ainda mais, de forma robusta, forte, poderosa e conquiste mais e mais o coração dos brasileiros", disse a filha número quatro de Silvio Santos.

"Que Deus nos dê as pessoas para estarem com a gente nessa jornada. Que essas pessoas vistam a camisa, assim como vocês vestiram, e conquistem junto com a gente", continou. "Viva o SBT! São 43 anos de alegria e influenciando, levando muita vida a esse Brasil. Vamos todo mundo! Parabéns, SBT", completou ela.