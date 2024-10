Filha de Cesar Filho dá spoiler sobre festa de casamento: 'Entreguei'

Nas redes sociais de Elaine Mickely, a filha de Cesar Filho adiantou uma novidade da sua cerimônia de casamento; confira

Luma César (24), filha do jornalista Cesar Filho (64), e da atriz Elaine Mickely (44), está a todo vapor com os preparativos para sua grande cerimônia de casamento. Na tarde desta sexta-feira, 18, nas redes sociais da mãe, a jovem adiantou uma novidade da grande celebração e entregou uma surpresa do evento; confira.

Segundo a revista Quem, a filha do jornalista se casa em fevereiro do ano que vem com o empresário inglês Ed Beccle (25). Nas redes sociais de Elaine Mickely, Luma revelou que seu tio Elam Lima, ao lado da esposa Carol Melhem, serão seus padrinhos de casamento.

"Olha quem chegou, o meu irmão lindo, minha cunhada linda e a noiva mais linda", disse Elaine Mickely. Depois, Luma deu um spoiler que seu tio será padrinho do seu casamento: "E são os meus padrinhos de casamento, tá? Já entreguei desculpa", disse a filha do jornalista.

"Primeiro spoiler do casamento, primeiro spoiler. Os primeiros padrinhos sendo expostos. Só para dar um spoilerzinho para galera que todo mundo [está] querendo saber tanto. Vamos pensar qual será o vestido que ela vai no casamento", brincou Elaine Mickely.

'BENÇÃO DE DEUS É GERACIONAL'

No mês de junho, em uma publicação realizada em conjunto, Cesar Filho e Elaine parabenizaram os noivos, Luma e Ed, por darem um passo importante na relação. O pedido romântico de casamento contou com uma belíssima decoração vermelha com balões em formato de coração e flores por toda a residência.

"Mais uma vontade do Senhor se cumprindo em nossas vidas!!! Nossa princesa ficou noiva desse encanto de homem, que já é nosso quarto filho. Quanta alegria em nossos corações!

A benção de Deus é geracional e por isso, já está sobre a vida de vocês!!! We love you guys [Nós amamos vocês]", escreveram os pais de Luma Cesar na legenda.

