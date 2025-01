Fernanda Torres faz rara aparição com o marido em aeroporto

Depois de viagem, Fernanda Torres é fotografada ao lado do marido, que é discreto e quase não aparece em público com a amada

A atriz Fernanda Torres fez uma rara aparição em público com seu marido, o cineasta Andrucha Waddington. Os dois foram flagrados pelos paparazzi ao desembarcarem em um aeroporto de São Paulo nesta quinta-feira, 2.

O casal foi visto empurrando carrinhos com várias malas no saguão do desembarque após os dias de descanso. Vale lembrar que eles são discretos e quase não aparecem juntos em público.

Fernanda e Andrucha estão casados desde 1997 e são pais de dois rapazes, Joaquim e Antônio. Atualmente, a atriz está envolvida com a divulgação do filme Ainda Estou Aqui, no qual atua com Selton Mello. O filme é um sucesso nos festivais internacionais e até foi indicado para representar o Brasil em uma disputa por vaga no Oscar 2025.

Fernanda Torres é flagrada com Andrucha Waddington - Foto: Leo Franco / AgNews

Descubra quanto Fernanda Torres emagreceu para o papel no cinema

O filme Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres, tem gerado bastante expectativa no público brasileiro, que está contando os dias para a estreia do longa-metragem nos cinemas. Em entrevista ao Fantástico, a atriz falou um pouco sobre o novo trabalho e revelou alguns bastidores da produção.

Ao longo da conversa, Fernanda revelou que precisou emagrecer para interpretar Eunice Paiva, personagem central da história. "Eu achava que não tinha peso para perder, mas ela [Eunice] tinha obsessão por magreza, porque a família toda engordava", explicou.

Em seguida, a artista contou quantos quilos perdeu para a caracterização. "Ela vai para a prisão e perde 11 kg em nove dias. Não consegui chegar no que ela alcança na prisão, mas perdi de 8 a 10 kg", declarou a artista, que ainda ressaltou a força da protagonista.

