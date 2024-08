Felipe Folgosi toma decisão após evento cristão usar sua imagem sem autorização

Procurado pela CARAS Brasil, o ator Felipe Folgosi falou sobre a situação envolvendo um evento evangélico, que tem repercutido nas redes sociais

Felipe Folgosi (49) se pronunciou publicamente após ser vítima de um caso de uso indevido de sua imagem por parte de um evento cristão. Procurado pela CARAS Brasil, o artista explicou a situação e, apesar do constrangimento, afirmou que não vai tomar medidas judiciais contra a organização.

Segundo o artista, que afirmou ter sido maltratado por parte do evento Expocristã ao entrar em contato com eles, sua maior preocupação era com os fãs que estavam sendo enganados, mas tudo já foi resolvido. "Alguns seguidores começaram a me mandar mensagem perguntando", disse ele, que mal chegou a ser convidado oficialmente pela organização.

Através de uma publicação realizada em seu perfil do Instagram neste final de semana, o ex-galã de novelas detalhou o ocorrido e explicou que estavam utilizando um registro fotográfico feito cinco anos atrás, quando ele fez uma rápida visita ao mesmo evento, em São Paulo.

“Entrei em contato com eles, me trataram super mal, enfim, muito triste né? Uma organização que se diz fazer um evento cristão agir dessa forma. Estou vindo a público dizer que eu não vou estar, não vou participar, não me convidaram, não tinham direito de imagem pra usar, então assim, se você está vendo anúncios de artistas que você gosta, cristãos, escritores e até pastores, entre em contato com essas pessoas que da mesma forma como fizeram comigo talvez estejam fazendo com essas pessoas também”, declarou.

Recentemente Felipe Folgosi ganhou destaque na mídia após falar sobre sua vida longe dos holofotes. Se dedicando a trabalhos como escritor e a religião evangélica, o ator disse que está há mais de dois anos sem ter relações íntimas e isso só deve acontecer após o casamento.

"É uma coisa normal para quem é evangélico, o sexo deve ser durante o casamento. Na sociedade de hoje pode parecer controverso, uma grande parte da história da humanidade isso sempre foi a norma, de se preservar e não queimar uma etapa. É uma coisa que para mim faz sentido. Às vezes, o sexo é banalizado", disse ele ao podcast Splash Encontra.