Fã da risada engraçada descoberta por Silvio Santos chora morte do apresentador: 'Perdi meu avô'

Ana Luiza Santos se emocionou ao relembrar quando conheceu Silvio Santos e o impressionou com sua risada diferente em entrevista à CARAS Brasil

Ela não imaginava, mas em 2015 se tornou em uma das personalidades mais queridas da web após ser descoberta por Silvio Santos, morto aos 93 anos neste sábado, 17. Ana Luiza Santos conseguiu vaga em uma caravana e teve o privilégio de interagir com o apresentador.

Assim como todas as colegas de trabalho, definição dada pelo comunicador às mulheres que participavam da plateia do dominical, ela queria terminar a experiência de um dia de gravação no SBT com um aviãozinho de dinheiro. A troca de palavras ocorreu durante a prova Segredo Musical.

Notada por Sílvio, Ana ouviu do ícone da TV a seguinte pergunta: "Está solteira?". Ao responder que sim e jogar um beijinho à distância para o apresentador, ela não se segurou e caiu na risada, impressionando a todos que estavam no estúdio.

O empresário não se conteve e, em tom de humor, comentou sobre a risada da convidada da plateia. "O que é isso? É risada? Não é, não, é risada?", disse ele, que também soltou sua clássica gargalhada. O momento viralizou e Luiza fez participações em outros programas da emissora.

Em entrevista à CARAS Brasil, a personalidade da internet descoberta por Silvio Santos na TV não conteve a emoção e chorou a morte do apresentador que ela considerava como uma pessoa da sua família.

"Parece que perdi o meu avô, o meu pai. Estou chorando muito ainda. Só tenho gratidão pelo Silvio. Hoje o céu está em festa com sua chegada", se limita a influenciadora ao falar sobre o ícone da televisão brasileira.

Morte de Silvio Santos

O comunicador morreu na manhã de hoje, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado desde o início de agosto após contrair uma infecção provocada pela influenza H1N1. Nos últimos dias, o empresário apresentou piora. Ele já havia sido internado no mês passado, mas recebeu alta e retornou ao centro médico dias depois.