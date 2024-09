Ex-A Fazenda, Lucas Souza quer distância das polêmicas: 'Sair desse lado'

Em recente entrevista, Lucas Souza citou polêmicas que foi envolvido e afirmou que pretende começar um novo capítulo na carreira

Equilibrando-se entre os estudos no teatro, os projetos como apresentador e o trabalho de influenciador digital, Lucas Souza (23) assegura que quer distância de polêmicas. Ex-participante da 15ª edição do reality A Fazenda, ele afirma que, agora, pretende se dedicar à influenciar os seguidores para boas ações e consolidar sua carreira.

"Vejo a rede social não só como uma fonte de renda, mas como um posicionamento", diz Lucas Souza , em recente entrevista à Contigo!. "Quero trabalhar nessa questão também e sair um pouco desse lado de polêmicas, das tantas que eu já me envolvi. Não por minha causa, nunca partiu de mim. Quero criar uma profissão, ter uma carreira e me consolidar de fato."

Recentemente, ele atuou na montagem da peça Paixão de Cristo e também lançou seu programa Troca Troca, apresentado ao lado de Alicia X (24), que trata sobre relacionamentos e tabus, em seu canal do YouTube. O influenciador diz que ainda se dedica à projetos sociais, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.

"Gostei muito da atuação, quero me capacitar cada dia mais para alcançar as plataformas de streaming e outras coisas. Nesse ano, tenho uma peça de teatro, então mais uma aí. Quero iniciar pelo berço, para quando eu tiver uma oportunidade grande, as pessoas vejam que eu estou preparado", afimou.

"Em relação à apresentação, fiz esse projeto muito para ter um portfólio. Eu nunca tive algo meu, então chegou a hora de apresentar algo para as pessoas. Sei que é uma trajetória, um caminho a ser trilhado", acrescenta o ex-participante de A Fazenda.

