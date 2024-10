Ex de Fiuk revela contato com o ator: 'Trocamos mensagens'

Em entrevista à Contigo!, influenciadora que namorou Fiuk por dois anos revela troca de mensagens e fala sobre carreira

A ex-namorada de Fiuk,Maia Lozano, virou assunto nas redes sociais após contar que fará conteúdo adulto com o sósia de seu ex, com quem ficou junto por dois anos. Mesmo não estando mais juntos, ela revelou ainda que os dois mantêm contato e elogiou o ex-namorado.

"Não temos mais intimidade, às vezes trocamos mensagens, mas nada sobre relacionamento ou safadeza [risos]. Tenho o número dele, ele tem o meu. Nada mais do que isso, até porque, quando acabou de fato, eu fiquei mal. Acho que ele também. E para superar isso, não forçamos contato", conta a ex de Fiuk, em entrevista à Contigo!.

Ela revela que a ideia de fazer conteúdos adultos com um sósia do ex-namorado veio de um seguidor bissexual, que é fã de Fiuk. Segundo a influenciadora, o internauta contou ter assinado seu perfil de conteúdos +18 só para imaginar como era a relação com o filho de Fábio Jr.

"Foi então que pensei: um sósia poderia ser legal, daria para mexer com a imaginação do público. Nesse tempo, recebi muitas mensagens perguntando como o Fiuk era na cama e curiosidades sobre os nossos momentos, nossa intimidade mesmo."

Maia diz que encontrou o homem perfeito para o trabalho em uma agência de modelos e sósias. No primeiro momento, vendo apenas as fotos, ela não achou tanta semelhança —o que mudou quando os dois se encontraram pessoalmente.

"Fiquei surpresa e rolou uma sintonia logo de cara. O cara é sedutor, bonito e tem pegada [risos]. Abri o jogo sobre a cena e ele topou. Não precisou de muita insistência [risos]. Ele me elogiou, disse que seria um sonho ficar comigo e combinamos a gravação", recorda a influenciadora.

Ela diz que as gravações aconteceram naturalmente, sem roteiro, cenário ou câmera profissional. A ideia é gravar algo casual, para que a semelhança com o cantor se sobressaia e surpreenda os assinantes de seu perfil, que agora está recebendo diversos fãs e amigos de Fiuk.

"Pensei: eles [os amigos] já queriam me ver sem roupa há muito tempo, quando eu estava com ele [risos]. Homem é fogo", diz Maia, que ainda revela se o artista opinou sobre a ideia. "Enfim, as pessoas são muito curiosas, querem saber se o Fiuk viu o conteúdo, se assinou, se me criticou. Mas a verdade é que ele não tocou nesse assunto. Vida que segue, até porque não temos mais nada."

Leia na íntegra na Contigo!