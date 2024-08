Ex-BBB Davi é visto em clima de romance com morena misteriosa; saiba quem é

Novo affair? Campeão do BBB 24, Davi foi visto trocando beijos com uma influenciadora em seu aniversário; conheça

Campeão do BBB 24, Davi Brito comemorou a chegada de seus 22 anos em grande estilo! O jovem organizou uma festa em uma lancha em Salvador, na Bahia, e celebrou a data especial ao lado de amigos e familiares no sábado, 24.

O que chamou atenção do público foi um flagra de Davi em clima de romance com uma morena misteriosa. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível perceber os dois trocando beijos enquanto curtem o evento em alto mar.

Apesar do aniversariante não ter revelado a identidade do novo affair, de acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', a moça em questão trata-se da influenciadora Aline Bianca, que já soma mais de 60 mil seguidores em seu Instagram oficial.

Além disso, segundo a jornalista, Aline também frequenta o mesmo clube de tiro que Davi. Em sua última publicação nas redes sociais, a influenciadora postou algumas fotos no barco em que o ex-BBB comemorou seu aniversário.

Após a identidade da influenciadora vir à tona, ela publicou um breve pronunciamento a respeito do flagra romântico com Davi Brito. "O Davi e eu somos solteiros e livres. O aniversário foi maravilhoso, e a companhia dele, da irmã e dos demais foi muito agradável", escreveu ela nos stories de seu Instagram.

Vale lembrar que Davi está solteiro oficialmente desde o fim de seu relacionamento com a empreendedora Mani Reggo, logo após sair campeão do reality show da TV Globo. Recentemente, o ex-BBB 24 viveu um rápido romance com Tamires Assis, marcado por diversas polêmicas.

Davi Brito surpreende ao revelar valor atual de seu patrimônio

O ex-BBB Davi Brito soube multiplicar o prêmio milionário do BBB 24, da Globo. Em entrevista no programa de Rachel Sheherazade na Record, ele contou que seu patrimônio possui um valor impressionante apenas alguns meses após vencer o reality show e embolsar quase R$ 3 milhões.

"Hoje, meu patrimônio, o valor estimado, está avaliado em mais de R$ 10 milhões", disse ele. O rapaz multiplicou o dinheiro por meio do ramo imobiliário. "Compra, vende, aluga, reforma, compra mais barato aqui. Faz uma reforminha e vende mais caro", afirmou.

Ele ainda contou que tem 10 casas em seu nome, sendo quatro delas em um mesmo condomínio. Além disso, ele usou o dinheiro para ajudar sua família; confira mais detalhes!