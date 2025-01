Eliezer comenta sobre relação de Lua com Ravi: 'Me emociona'

Eliezer respondeu algumas perguntas dos seus seguidores nas redes sociais e contou como é a relação dos filhos Lua e Ravi

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Casado com Viih Tube, ele é pai de Lua, de um ano, e Ravi, de dois meses.

Nesta quinta-feira, 30, o ex-BBB aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores em seu Instagram Stories e revelou se a primogênita sente ciúmes do irmão caçula.

"Vou ser muito honesto... Pelo o que amigos nossos passaram e contaram para a gente, nós estávamos preparados para algo muito pior, muito mais intenso. E não foi. Talvez pela pouca diferença de idade? Talvez sim. A Lua é muito sensitiva. Por algum motivo, eu acho que a Lua sabe de tudo que aconteceu, ela entendeu tudo que aconteceu. Eu tenho essa sensação. Está sendo tranquilo, ela faz as birras dela. Ela faz mais quando ela vê a Viih com o Ravi no colo e ela quer a mãe nesse momento. É só nesses momentos, mas a gente está sabendo contornar", começou ele.

Em seguida, o famoso afirmou que a relação entre os irmãos é muito bonita. "Eu e a Viih estamos com a Lua juntos e ela escuta o Ravi chorar, ela fala 'mamãe, cuidar do Ravi. Papai, cuidar do Ravi'. E aí quando a gente vai, ela fala 'a Lua junto'. Ela quer ir junto e quando ela chega perto do Ravi, ela faz carinho, dá um beijinho. Então, ela não tem nem dois anos e tem esse sentimento de proteção com o irmão. É muito bonito isso, até me emociona. Ela não chora quando a gente pega ele no colo nessas condições, quando ele está chorando", contou.

Pouca exposição de Ravi

O influenciador digital Eliezer separou um tempo nesta quinta-feira, 30, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Em seus stories no Instagram, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas do público para responder.

Ao longo do bate-papo, Eliezer foi questionado sobre a pouca exposição de Ravi, seu filho caçula com Viih Tube, nas redes sociais. O pequeno, de dois meses, precisou ficar internado na UTI pediátrica por algumas semanas no mês de dezembro após ser diagnosticado com enterocolite.

Eliezer, então, explicou que o casal mostra o pequeno raramente por questão de proteção. Além disso, o marido de Viih Tube reforçou que o susto com Ravi ainda está muito recente e, por isso, os dois estão sempre em ‘alerta’.

"Eu acho que é porque ainda é tudo muito recente. Aconteceu isso tudo no final do ano passado. Para a gente, a sensação, o sentimento do que vivemos lá [no hospital] ainda é muito vivo dentro de nós. Sempre estamos em alerta, a Viih principalmente", iniciou o ex-BBB.

Em seguida, Eliezer ressaltou que o filho caçula está ótimo e segue tendo uma boa recuperação. "Ele está muito bem, maravilhoso, perfeito, mas ele ainda está em recuperação", declarou. Vale lembrar que além de Ravi, os famosos também são pais de Lua, que fará dois anos de vida em abril.

