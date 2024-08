Pais de Zoe, Duda Nagle e Sabrina Sato possuem uma boa relação mesmo após o término. Na web, o ator abriu detalhes de rotina com a apresentadora

Nesta sexta-feira, 23, Duda Nagle usou as redes sociais para comentar sobre sua relação com Sabrina Sato após a separação. Pais de Zoe, de cinco anos de idade, a dupla de artistas anunciou o término em março de 2023, após sete anos de relacionamento.

"Uma das maiores conquistas que eu e a Sabrina conseguimos alcançar na separação do casal foi manter a família unida pelo bem da Zoe. A gente faz de tudo para fazer coisas juntos, nós três", iniciou ele em vídeo publicado no Instagram.

Na sequência, o ator compartilhou que, como é vizinho da ex-companheira, pode tomar café da manhã com a filha e levá-la para a escola junto com a mãe. "A gente é vizinho, acorda cedo e já troca mensagem. Vou andando até lá e ela vem aqui direto quando a Zoe está dormindo aqui. A gente toma café da manhã junto, ajuda a arrumar e levamos os dois à escola. Isso fez muito bem para a Zoe e para o conceito família. O casal se encerrou, mas a família continua para sempre", garantiu Duda.

Vale ressaltar que, atualmente, Sabrina está em um relacionamento com o ator Nicolas Prattes. Já Duda Nagle, está solteiro desde o fim da relação com a corretora de imóveis, Michele Balsamão.

Duda Nagle compartilhou momentos das férias com Zoe recentemente

Em julho deste ano, Duda Nagle compartilhou como estávam as férias com a filha, Zoe, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato. Em postagem no Instagram, o ator compilou um vídeo com vários momentos ao lado da herdeira.

"Recapitulando primeira etapa das férias da Zoe com o papai, momentos incríveis que vão ficar guardados pra sempre no coração. Amo muito a minha filhinha", escreveu ele na legenda da publicação. No vídeo, a dupla aparece aproveitando as feiras em diferentes ocasiões: na praia, correndo na grama e também em um parque aquático. Confira!