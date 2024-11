Discreta, Renata Lo Prete posta foto rara com o marido: 'Sorte a minha'

Discreta em relação à vida pessoal, a jornalista Renata Lo Prete usou as redes sociais para homenagear o marido, o também jornalista Melchiades Filho

Discreta em relação à vida pessoal, a jornalista Renata Lo Prete usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para homenagear o marido, o também jornalista Melchiades Filho. A âncora do Jornal da Globo escreveu uma mensagem especial ao amado, que está completando mais um ano de vida.

No feed do Instagram, a jornalista compartilhou uma foto com o marido. "Hoje é dia da pessoa que ao nascer, sabe-se lá como, engoliu uma bússola, e desde então vem compartilhando generosamente com família, amigos e uma legião de companheiros de trabalho seu extraordinário senso de direção e propósito. Viva você! Lucky me [sorte a minha]", escreveu ela.

Nos comentários da publicação, os internautas deixaram mensagens de carinho. "Parabéns para ele! E que foto linda, cheia de carinho!", disse um. "Sensacional! Você é extraordinária Renatinha! Feliz dia pra vocês! Muita vida pro Melhiades", escreveu outro. "Viva o Melk! Saúde! A ele todos os confetes e todas as boas energias", desejou mais uma.

Veja a foto compartilhada:

Quem são os filhos e o marido de Renata Lo Prete? Conheça a família

Renata Lo Prete é casada com o jornalista Melchiades Filho. Os dois oficializaram a união em 1992 depois de se conhecerem enquanto trabalhavam em um jornal de São Paulo. Eles tiveram dois filhos: Joaquim, que nasceu em 1997, e Antonia, que veio ao mundo em 2003.

Em junho de 2023, os filhos de Renata Lo Prete fizeram uma rara aparição na TV em homenagem à mãe. Os dois deram depoimentos no programa Domingão com Huck, da Globo. Ela foi jurada da Dança dos Famosos e ouviu os depoimentos dos herdeiros em uma homenagem na gravação da atração.

