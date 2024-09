Daphne Bozaski entrega segredo para equilibrar carreira e vida familiar: 'Não tem meio-termo'

Em entrevista à Revista CARAS, Daphne Bozaski revela segredo para conciliar maternidade e papéis nas novelas

Daphne Bozaski (31) está no auge da carreira por sua atuação como a doce e atrapalhada Lupita em Família é Tudo. Com um leque de falas e trânsito liberado por diferentes núcleos da novela de Daniel Ortiz (52), a atriz, que é mãe de Caetano (5), vive uma maratona entre carreira e família.

Em entrevista à Revista CARAS, a estrela global reflete sobre os desafios da maternidade e da vida profissional. Com o desejado reconhecimento na dramaturgia brasileira, ela tem sido cada vez mais requisitada para importantes personagens em novelas, o que aumenta a responsabilidade e adaptação com a vida pessoal.

"Na mesma época que comecei a namorar com o Gustavo, eu embarquei no audiovisual. A gente sempre precisa lidar com esse movimento de se adaptar a rotinas diferentes de trabalho. Não tem meio-termo ou vida tranquila. A gente passou por isso muitas vezes até termos o Caetano. Quando um está trabalhando mais, o outro assume essas funções de maternidade e paternidade. Não é nada fácil", conta.

O amadurecimento de Caetano veio mais rápido com as mudanças constantes na rotina da mãe famosa. A atriz conta com a ajuda do marido, o chef de cozinha Gustavo Araújo (41), para exercer a paternidade e a "maternidade" na sua ausência. Para o casal, o combinado é dividir as tarefas e auxiliar um ao outro em momentos em que o lado profissional demanda mais atenção.

"Quando o Caetano tinha apenas 6 meses de vida, eu comecei a gravar As Five. Existe esse fantasma de que quando você vira mãe, você precisa largar a carreira. Nada é como antes, mas você precisa se dividir. O Caetano foi crescendo e se adaptando. Agora, ele fica em São Paulo e eu fico indo e voltando. Ele está na escola, já tem os amigos, vai conquistando a vida dele. Ele já é um ser humano que pensa, que fala, que coloca as opiniões. Mesmo distante, ele sabe o que é a saudade, tem mais consciência da ausência, sente falta da mãe. Achei que ele fosse entender melhor essa distância com o tempo, mas percebo que ele acaba sofrendo mais, porque sabe que a mãe está longe", revela.

"A gente consegue ter uma troca, nos falamos sempre. Digo que ele pode ligar a TV e ver a mamãe por ali. Digo que ele pode ficar feliz porque a mamãe está feliz também. É um grande desafio conciliar carreira, maternidade, relacionamento, mas a vida é feita disso. Sem desafios, que graça tem?", questiona.

Bozaski celebra o sucesso na TV e diz que a divisão com o marido funciona bem. "Que bom estar trabalhando, vivendo a vida! Adoro estar no Rio gravando. Quando volto para São Paulo, estou inteira. É importante viver a nossa vida, saber que tenho uma história e uma família que me acolhe", conclui.