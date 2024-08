Nas redes sociais, Dani Calabresa confessou que passou a sentir receio de compartilhar desejo de ser mãe após comentários; entenda

Nesta sexta-feira, 9, Dani Calabresa usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a maternidade. Pegando os fãs de surpresa ao compartilhar o desejo de ser mãe, a humorista também explicou seus receios sobre o assunto.

Casada com o publicitário Richard Neuman, a atriz confessou que fica um pouco receosa com uma primeira gravidez, já que ouviu muitas experiências complicadas de outras mulheres. “Gente, várias vantagens da internet, principalmente, das redes sociais. Tem muita coisa que antes era romantizada e hoje não é mais. Por exemplo, a gente via foto de uma mulher com um neném, amamentando, e pensa: ‘ah, que gostosura’. Hoje a gente sabe que aquela criança está mastigando o bico da teta da mãe com a gengiva”, iniciou em seu perfil oficial no Instagram.

Na sequência, Dani confessou que está 'desesperada' e torce para que voltem a romantizar um pouco a maternidade. Isso porque, agora, ela tem medo de engravidar e receber comentários indelicados como "se prepara", disse ela.

“É quase como se a pessoa quisesse um ‘ai, vem, entra aqui nessa piscina com a gente, mas vem sem boia de braço, pula de cabeça. Tua teta vai rachar, nossa, você vai ver… varizes, você já tem? Ah, porque na gravidez vem. Hemorroidas? Ih, nossa, a minha saiu de Santo André e esticou até Moema. É quase uma competição do pavor”, opinou Dani Calabresa.

Assista na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Giusti 🍕 (@danicalabresa)

Dani Calabresa surpreende ao revelar seu salário na MTV

A humorista Dani Calabresa surpreendeu ao contar qual era o seu salário quando era artista da antiga MTV. Em entrevista no programa De Frente com Blogueirinha, ela contou que tinha um salário baixo.

Dani disse que recebia o valor de R$ 300 por mês. “Juro por Deus para você”, disse ela, que escolheu ir para a MTV depois de analisar também propostas do Pânico na TV e Zorra Total.

“Assinei o contrato para ganhar R$ 300. Escolhi a MTV pelo prazer de trabalhar uma coisa que, de verdade, me emocionava. Entre trabalhar no Pânico e no Zorra, eu estava feliz com essas duas oportunidades, mas eu fui fazer teste da MTV, eu gostei tanto, me vi ali, me identifiquei tanto que mesmo por pouco dinheiro, falei: ‘Vou ficar’”, declarou.

Na MTV, Calabresa foi jurada do Quinta Categoria, apresentou o Furo MTV e participou do Comédia MTV. Depois de sair da emissora, ela foi para o CQC, da Band, e, na sequência, para a Globo.