Como está a atriz do filme Tainá hoje? Eunice Baía surge ao lado dos filhos

Eunice Baía, atriz revelada ainda criança na franquia de filmes Tainá, compartilhou um registro especial de sua visita à vila onde nasceu; confira!

Eunice Baía, atriz revelada ainda criança na franquia de filmes Tainá, compartilhou um registro especial de sua visita à vila onde nasceu. Em uma foto compartilhada no feed do Instagram nesta terça-feira, 15, ela aparece na companhia dos filhos na Vila do Conde, que fica localizada no município de Barcarena, no estado do Pará.

"Ainda pela Vila do Conde, onde eu nasci. Sou do Norte! Sou do Pará!", escreveu ela na legenda da publicação. Em outra publicação, ela mostrou registros de um outro momento com a herdeira. Desta vez, compartilhou um passeio pelo Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém.

"Me dá sua mão, vou te ensinar a ser corajosa (agir com o coração), esse mundo não tá legal pra nós mulheres", escreveu ela, que apareceu amamentando a pequena.

A artista ficou conhecida aos 8 anos quando interpretou a índia Tainá no filme Tainá - Uma Aventura na Amazônia, lançado em 2000. Ela também atuou na sequência, Tainá 2 – A Aventura Continua (2004).

Como está Eunice Baía hoje?

Atualmente, Eunice Baia está com 34 anos. Ela é mãe de três filhos: Aruã, de dois anos, Antonio, de 12 e a pequena Ayara, que nasceu em julho. Ela, que conta com cerca de 149 mil seguidores no Instagram, trabalha atualmente como atriz e produtora de figurino. Além de produzir conteúdo para a internet.

Recentemente, ela fez um desabafo sobre maternidade. "Só quem vive a solidão do terceiro trimestre de uma gravidez sabe da dor que se sente. São dias com dores, cansada, tendo que pensar, e cuidar e comprar, tudo que uma bebê precisará, tendo que cuidar de um pré-adolescente e de um bebê de 2 anos", escreveu no Instagram.

Veja as publicações de Eunice Baía no Instagram:

