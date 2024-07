Comediante estrela dos anos 60, Bob Newhart, morre aos 94 anos

O aclamado artista dos EUA, Bob Newhart, se consolidou no meio artístico pelo carisma e venceu premiações importantes como o Emmy e o Globo de Ouro

O ilustre comediante norte-americano Bob Newhart morreu nesta quinta-feira (18), aos 94 anos. O artista ficou conhecido na década de 60 pelas participações em seriados sitcoms da emissora de TV, CBS. Desde o começo da carreira, o ator chamou a atenção pelo carisma o que fez com que ele fosse nomeado um dos maiores nomes da comédia e se tornasse um artista premiado.

Segundo o representante de Bob, em comunicado a imprensa estadunidese, o ator morreu em Los Angeles, cidade onde vivia, depois de passar por um longo período doente, com variados tipos de doenças diferentes, sobre as quais não entrou em detalhes.

Entre os anos de 1972 e 1978, o comediante passou a ser mais conhecido pelo público com o lançamento de The Bob Newhart Show, onde dividia os holofotes com Suzanne Pleshette, Marcia Wallace e Peter Bonerz.

Entre os anos de 1982 e 1990, o artista voltou à televisão com outro programa que levava o seu nome, o Newhart. O fim da série chamou a atenção do público e foi aclamado como um dos maiores do cinema americano.

Além de ator, o artista se consolidou como um grande nome da música e chegou a ganhar três Grammys ao longo da vida. Na televisão, o primeiro Emmy só veio em 2013, quando ele venceu a categoria de "melhor ator convidado em série", após a participação em The Big Bang Theory, e Bob também ganhou um Globo de Ouro, em 1961, como "melhor estrela masculina da televisão".

Bob Newhart não sonhava com o estrelato

No início da vida, o artista não imaginava que seria reconhecido pelo carisma. Bob se formou em uma escola preparatória e, posteriormente, se graduou no ramo comercial na faculdade. Além disso, ele passou dois anos na faculdade de direito e trabalhou por algum tempo como contador.

"De alguma forma, há conexão entre números, a música e a comédia. Não sei o que é, mas eu sei que existe", disse ele após brilhar como ator nas telas.