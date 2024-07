Cláudia Mauro revela mudança na carreira após nascimento dos filhos: 'Não consegui'

Cláudia Mauro esteve presente no especial CARAS Inverno; artista falou sobre seu processo de escrita e as mudanças com a chegada dos filhos

Atriz, bailarina e escritora, Claudia Mauro (55) revela ter passado por algumas mudanças na carreira com o nascimento de seus filhos, os gêmeos Pedro e Carolina, de 12 anos. Dona do espetáculo de sucesso A Vida Passou Por Aqui, ela foi uma das celebridades presentes no especial CARAS Inverno e comentou também sobre seu processo de escrita.

"Escrevo no meio da bagunça, dizem que a Clarice Lispector era assim", começa Claudia Mauro . "Eu escrevo com o Pedro, Carolina passando. Quem não escreve, não tem noção do que é quando você está no meio do negócio."

Os gêmeos são fruto do casamento de 32 anos da artista com o ator Paulo César Grande (66). Ela conta que, com o nascimento dos filhos, precisou dar um tempo na escrita em alguns momentos, porém, até hoje ainda vê essas diferenças.

"Depois que eles nasceram, tiveram uns períodos que eu não consegui escrever", recorda. "Antes, eu escrevia de madrugada quando todo mundo ia dormir. Agora meus filhos estão estudando de manhã, eu levo na escola, então minha vida mudou um pouco."

A artista conta que um de seus maiores incentivadores no mundo da escrita foi o ator Ney Latorraca (79). Antes de cursar Letras no Brasil, ela havia viajado para Londres e tentado fazer direito. Quando retornou, mostrou seus textos para o artista, que a elogiou e encorajou a levá-los para os palcos. Porém, foi em 2014 que ela escreveu em duas madrugadas sua peça de sucesso.

"A Vida Passou Por Aqui foi um divisor de águas", conta, sobre o espetáculo que estreou em 2016 e, desde então, segue em cartaz. "As pessoas vão assistir à peça muitas vezes, outro dia fui parada por um homem na rua que disse ter assistido minha peça 54 vezes."

Ela ainda conta que a peça pode ocupar as telonas do cinema em breve. "Tem a chance de virar filme. Fiz um roteiro já, é outra linguagem, e agora está nas mãos do Papinha [Rogério Gomes, diretor]. Estamos no processo ainda para ver qual caminho vamos seguir, hoje em dia tem vários."

