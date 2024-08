Cíntia Chagas é direta ao falar sobre ter filhos: 'Todos sempre souberam'

Após suposto motivo do fim de seu casamento ser apontado, Cíntia Chagas é direta ao falar sobre ter filhos e acaba confirmando suposição; veja

A influenciadora Cíntia Chagas chamou a atenção nesta sexta-feira, 16, ao responder perguntas em sua rede social, que poderiam ser vistas como respostas do momento pelo qual está passando após anunciar o fim de seu casamento com o deputado federal Lucas Bove.

Depois de escrever um texto sobre optarem pelo divórcio após três meses de união por conta de divergências de objetivos de vida, a ex-mulher do político pode ter confirmado o suposto motivo do fim que pessoas próximas revelaram a um site. Nos últimos dias, falou-se que o término aconteceu por conta de filhos e, Cíntia Chagas, agora, confirmou sem querer a suposição ao dizer que não quer ser mãe e que todos já tinham conhecimento disso.

"Não, eu não pretendo ter filhos, nunca pretendi, não pretendo, tampouco pretenderei, até porque meu exitinto, ah o meu extinto sempre foi muito mais material do que maternal e todos sempre souberam disso", disparou.

Antes disso, a influenciadora respondeu um questionamento sobre pessoas elegantes sofrerem. "Mas é claro que sofre, todavia, sofre com compostura, a pessoa elegante, meu amor, sofre bem vestida, sofre maquiada, sofre alinhada, ou você imagina uma pessoa elegante protagonizando aquela cena lamentável típica de velórios, enterros, em que a pessoa grita: 'me leva, me leva, senhor, enterra também', não, o ser elegante sofre calado, com óculos escuros maravilhosos e se for elagnte e rico, aí meu amor, sofre tomando um excelente vinho, sofre em Paris, sofre comprando uma joia, passa mais rápido, garanto-lhe", declarou com seu humor.

Ainda nesta quinta-feira, 15, Cíntia Chagas deu a entender que está de mudança. A palestrante compartilhou uma foto de uma caixa e de itens espalhados por uma sala. Nos últimos dias, ela se pronunciou pela primeira após o divórcio, revelando como está lidando com o término de casamento.

Para quem não sabe, Cíntia Chagas ganhou fama nas redes sociais ao compartilhar dicas de português com humor. Há três meses aconteceu a cerimônia de seu casamento com Lucas Boves em uma capela na Itália. Nos últimos dias, ela anunciou o divórcio e falou sobre terem "divergências de objetivos".

Motivo do fim? Casamento de Cíntia Chagas teria acabado por diferenças

O casamento de Cíntia Chagas e Lucas Bove chegou ao fim após três meses da cerimônia luxuosa realizada na Itália. Em sua rede social, a influenciadora digital, consciente de ser uma figura pública, deu a notícia para os seguidores e falou sobre terem divergências.

A ex-mulher do deputado federal então explicou que eles não compartilhavam mais dos mesmos objetivos e que continuar poderia afetar a vida de ambos, por isso, eles resolveram terminar. Segundo fontes próximas, o motivo realmente teria sido este e especificaram melhor sobre o que seria.

Conforme divulgado pelo portal Metrópoles, a "divergência" apontada por ela seria os "filhos". Isso porque, o político gostaria de ter herdeiros e a influenciadora não. Por enquanto, nenhum deles se manifestou sobre isso. Saiba mais aqui.

