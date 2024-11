Cesar Tralli chama atenção com marmita saudável: 'Boa alimentação'

Após comandar o 'Jornal Hoje', o jornalista Cesar Tralli gravou um vídeo para mostrar a sua hora do almoço com sua marmita saudável

Cesar Tralli voltou a chamar a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar sua marmita. Após comandar o Jornal Hoje, da TV Globo, nesta quarta-feira, 6, o jornalista foi almoçar em uma área externa da emissora e dividiu o momento.

O apresentador, casado com Ticiane Pinheiro, mostrou que estava almoçando sua marmita de salada. Ele ainda mostrou que ao lado estava Guto, o coordenador do JH, comendo uma comida mineira. Ao dividir o momento de bastidor, Tralli falou sobre a parceria com o colega de trabalho.

"Juntos e Misturados. Até na hora da marmita na firma. Isso é que é parceria… Uma satisfação e alegria trabalhar todos os dias com profissionais competentes e do bem como o Augusto. Valeu irmão e bom apetite", escreveu o jornalista na legenda da publicação, que recentemente mostrou em detalhes o local que almoça na Globo.

Os fãs reagiram nos comentários. "Eita que comida saudável. Tá explicado!", disse uma seguidora. "Melhor jornalista do Brasil e ser humano incrível", afirmou outro. "Agora sou mais sua fã, além de exemplo de bem-educado, é também exemplo de pessoa que sabe o que é qualidade de vida! Vida fit, boa alimentação. Comida feita em casa é muito mais saudável", falou mais uma.

Cesar Tralli mostra bastidores do 'Jornal Hoje'

Recentemente, Cesar Tralli decidiu mostrar para os seguidores das redes sociais como é os bastidores do 'Jornal Hoje', da Globo. Em seu perfil oficial no Instagram, o jornalista publicou um vídeo fazendo um tour pela rilha de edição.

"Bem aqui do lado da redação do JH, onde fica essa equipe espetacular, tem as ilhas de edição. Nas ilhas de edição é onde as reportagens são montadas. Cada ilha tem uma numeração e dentro dela tem uma equipe trabalhando, editor, editor de imagem e editor de texto", explicou ele.

Em seguida, Tralli entra em uma da ilha que está um rapaz, chamado Thiago, trabalhando. O jornalista explica a função dele, pega um capacete que está na mesa e conta que o colega de trabalho vai embora do trabalho de bicicleta. Veja o vídeo!

