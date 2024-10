Ticiane Pinheiro relembra drama antes de casar com César Tralli: ‘Fase muito difícil’

Esposa de César Tralli, Ticiane Pinheiro abre o coração sobre separação conturbada e relembra drama antes de subir ao altar com o jornalista

Recentemente, Ticiane Pinheiro abriu o coração sobre uma fase complicada de sua vida antes de se casar com César Tralli. Durante entrevista ao podcast PodFalar, comandado por Tati Pilão, a apresentadora contou que ‘assustou’ o jornalista ao compartilhar seus planos para o futuro, o que levou à separação e a um período que ela descreveu como "muito difícil".

Durante o bate-papo descontraído com Tati, que é uma amiga pessoal, Ticiane relembrou que, ao conhecer Tralli, decidiu ser totalmente sincera sobre seus planos de futuro, que incluíam casamento e filhos: "Quando começamos a namorar, eu fui logo dizendo que queria casar e ter filhos. Estava apaixonada, mas queria formar uma família”, disse a famosa.

No entanto, a franqueza acabou afastando o jornalista, que tinha uma visão diferente sobre seus próprios planos e ela decidiu colocar um ponto final no namoro. Ticiane contou que ela e César sofreram muito com a separação: “Ele disse que não estava afim, então nos separamos. Foi uma fase muito difícil, tanto para mim quanto para ele", contou.

Após o término, César sentiu muita falta da jornalista e começou a refletir sobre sua vida. Foi então que surgiu nele o desejo de ser pai, o que o levou a retomar o relacionamento com a apresentadora. Decidido a dar um passo além, Tralli estava pronto para formar uma família ao lado de Ticiane: “Um mês depois que voltamos, ele me pediu em casamento”.

“Logo no ano seguinte, eu engravidei”, Ticiane Pinheiro também relembrou o emocionante reencontro com César Tralli. Hoje, o casal é pai de Manuella Pinheiro Tralli, de apenas cinco anos. Além disso, a apresentadora é mãe de Rafaella Pinheiro Justus, de 15 anos, fruto de seu antigo casamento com o empresário e publicitário Roberto Justus.

Ticiane Pinheiro exibe momento fofo entre Tralli e Manuella:

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira, 21, ao mostrar um momento entre o marido, o jornalista Cesar Tralli, e a filha mais nova, Manuella, de cinco anos. Nos stories de seu perfil no Instagram, ela mostrou a menina se escondendo do pai, que estava chegando do trabalho na Globo.

“Manu se escondendo do papai que vai chegar do trabalho. Todo dia a mesma coisa", escreveu Ticiane, que mostrou a pequena entrando embaixo dos lençois da cama para ‘assustar’ o papai: "Tá bem escondida? Você acha que, quando ele chegar, ele não vai saber que é você que está aí?", quis saber a apresentadora, que se derreteu com a fofura.