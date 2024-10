Causa da morte de estrela de reality da MTV é revelada meses após falecimento

A estrela do reality show Grávida aos 16 anos, da MTV, Autumn Crittendon, morreu em julho deste ano. E a causa do falecimento dela veio à público

A estrela do reality show Grávida aos 16 anos, da MTV, Autumn Crittendon,morreu aos 27 anos em julho deste ano. E nesta terça-feira, 22, a verdadeira causa do falecimento dela veio à público. De acordo com informações do site TMZ, ela teve uma overdose.

O Departamento de Saúde da Virgínia, nos Estados Unidos, informou ao site que a morte foi causada por uma mistura de dois opioides, que são usados para dores e como anestésicos. No laudo, a morte foi apontada como acidental.

O que aconteceu com Autumn Crittendon?

A jovem, que era mãe de três crianças, foi encontrada inconsciente no sábado, 20 de julho. Ainda dacordo com o TMZ, o padrasto da artista foi quem se deparou com a jovem desmaiada e acionou socorro.

Autumn morava no Condado de Herinco do estado da Virginia, nos EUA, em uma casa com os filhos, a mãe e o padrasto dela, onde foi encontrada praticamente morta. Ao ser socorrida, a jovem passou por uma reanimação, mas não resistiu.

Nas redes sociais, a irmã dela, Misty, lamentou a perda da jovem, mas também, acendeu um alerta na cabeça de fãs do reality, que ponturam que o textão poderia ser um alerta ao ex da artista, Dustin Franklin.

"Minha queria irmã, minha gêmea, minha referência e mundo. Você roubou a mãe de seu bebê. Você fez uma mãe e um pai enterrarem sua filha mais nova. Você roubou meu filho de sua outra mãe. Você roubou minha única amiga", escreveu Misty.

Vale lembrar que Autumn ganhou notoriedade ao aparecer na 5ª temporada de Grávida aos 16, onde registrou o nascimento de seu primeiro filho, Drake, fruto de seu relacionamento com o então namorado Dustin Franklin. Após sua participação no programa, ela teve mais dois filhos.