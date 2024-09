Carol Castro surpreende ao exibir nova tatuagem ousada na barriga

Carol Castro transforma tatuagem antiga na barriga com novo desenho colorido e ousado; confira o resultado!

Na última terça-feira, 17, Carol Castro brilhou no lançamento de seu novo filme ‘Passagrana’ em São Paulo. Além de impressionar com sua beleza, a atriz surpreendeu ao exibir uma nova tatuagem em sua barriga. Em suas redes sociais, ela compartilhou detalhes do novo desenho ao exibir um look que destacou a transformação.

Através de seu perfil no Instagram, Carol mostrou o look escolhido para prestigiar o lançamento. Nada discreta, a atriz optou por mocassins de salto, uma regata cropped branca, uma jaqueta de couro e uma calça com recortes ousados na região do quadril. No registro, é possível ver que a famosa escolheu eternizar escamas azuis e verdes na barriga, como se fosse uma sereia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Anteriormente, ela possuía um desenho tribal na região próxima à virilha. Inclusive, Carol revelou que decidiu fazer a tatuagem na adolescência como um ato de rebeldia após sofrer bullying: "Tinha um grupo de meninas cuja chefe era toda tatuada. Era uma gangue que queria me bater. Sabiam onde eu morava, faziam ligações, me fecharam uma vez na rua", Castro contou no canal de Thais Fersoza.

"Sofri um bullying muito louco. E aí, num ato de rebeldia, eu já estava com 14 anos, eu queria fazer um dragão, que ia das costas até a virilha. Mas eu não tinha dinheiro. Eu já vinha para o Rio trabalhar alguns finais de semana, aí juntei o dinheiro e fiz a minha tatuagem. Foi mais ou menos isso. Tem um porquê, sabe? Não foi do nada. É a primeira vez que estou abrindo esse assunto tão profundamente”, detalhou.

No passado, Carol também chegou a revelar o desejo de apagar a tatuagem antiga: "Eu já pensei, repensei... Ainda tenho esse dilema. E fico também com medo de o resultado piorar. Não que eu não goste da minha tatuagem”. Até o momento, ela não revelou se cobriu o desenho ou se apenas complementou com as novas escamas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Carol Castro anunciou fim de namoro após drama pessoal:

Carol Castro decidiu colocar um ponto final em seu relacionamento de um ano com Leandro Dias. Em entrevista a Heloisa Tolipan, a atriz explicou os motivos do término com o produtor cinematográfico. Durante o relato, ela destacou principalmente a necessidade de passar um tempo sozinha após enfrentar alguns dramas em sua vida pessoal.

Apesar de estar prestes a voltar às telinhas na novela da Globo em ‘Garota do Momento' e estar radiante com sua vida profissional, Carol passou por momentos difíceis recentemente. Ela perdeu o pai, o ator Luca de Castro, e, poucos meses depois, teve que passar por uma cirurgia delicada, enfrentando a recuperação enquanto lidava com o luto.