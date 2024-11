Bruce Willis faz rara aparição em momento divertido com a filha caçula

O ator Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal em 2023, se afastou da profissão e vive de forma reservada; veja vídeo

Esposa de Bruce Willis, Emma Heming usou as redes sociais no domingo, 10, para compartilhar com o público um raro registro do ator. O astro recebeu diagnóstico de afasia e demência frontotemporal em 2023 e, desde então, passou a viver de forma reservada e longe dos holofotes.

Por meio de seu Instagram oficial, a companheira de Willis publicou um vídeo encantador do famoso com a filha caçula do casal, Evelyn, nos ombros durante um passeio por Los Angeles. Nas imagens, ele aparece bastante alegre enquanto brinca com a pequena de 8 anos.

"O melhor assento da casa", escreveu Emma Heming na legenda da postagem. Nos comentários, diversos fãs de Bruce Willis deixaram mensagens carinhosas. "Enviando todo o meu amor para você e sua família! Isto é tão lindo!", disse uma seguidora. "Este é o melhor tipo de filme, vendo o verdadeiro lado dele!", falou outra.

Além da esposa, as outras três filhas do ator, Rumer Willis, Tallulah Willis e Scout Willis, frutos de seu antigo casamento com Demi Moore, também costumam dividir com o público fotos inéditas de Bruce em momentos em família.

Confira o vídeo de Bruce Willis com a filha:

Demi Moore faz forte reflexão sobre diagnóstico de Bruce Willis

Recentemente, a atriz Demi Moore abriu o coração ao comentar sobre o atual estado de saúde de Bruce Willis, seu ex-marido, que recebeu diagnóstico de afasia e demência frontotemporal em 2023. Em entrevista à revista 'People', a estrela do filme 'A Substância' (2024) fez uma forte reflexão a respeito da doença enfrentada pelo ex-companheiro.

Ao longo da conversa com o veículo mencionado, Demi Moore, que foi casada com Willis foi casada de 1987 a 2000, revelou que tenta não pensar muito no futuro; confira detalhes!