Biah Rodrigues mostra mesa de brigadeiros mordidos pela filha: 'Não sobrou um'

Biah Rodrigues foi pega de surpresa por uma travessura da filha mais velha, Nanda, neste sábado (10). A influenciadora contou que estava no banho e tinha deixado a mesa de mesversário dos filhos gêmeos, Angelina e Zion, arrumada com alguns brigadeiros no topo. No entanto, ao voltar do banheiro, Biah percebeu que a pequena tinha mordido todos os docinhos.

"Nunca mais vai dar para tomar banho em paz nessa casa", brincou a influenciadora. Em seguida, a esposa de Sorocaba relatou que uma decoradora havia feito a mesa e pediu para que ela desse uma olhada, porém, as duas não esperavam que Nanda chegaria antes da mãe, que estava terminando de se arrumar.

"A Keila veio aqui pra montar a mesa dos bebês e falou: 'Estou indo embora',aí eu falei que terminaria meu banho e viria ver como ficou. Quando eu cheguei na mesa me deparo com essa cena. Não sobrou um brigadeiro. Não teve um que não foi mordido. Olhem os dentinhos! Passou um ratinho chamado Nada, que apareceu com a boca toda suja de brigadeiro", relatou a influenciadora.

Biah Rodrigues mostra mesa de brigadeiros detonada pela filha (Foto: Reprodução/Instagram)

Além da menina, de 3 anos, a criadora de conteúdo e o marido ainda são pais do primogênito, Theo, de 4 anos, e dos bebês Angelina e Zion, que nasceram no início do mês passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

Biah Rodrigues desabafa sobre parto e puerpério

Recentemente, Biah usou as redes sociais para desabafar sobre as dificuldades de adaptar a rotina da família com os gêmeos e de como se sentiu nos primeiros dias do puerpério. Segundo a influenciadora, ela sentiu muitas dores.

Sobre o parto, a jovem contou que não gostou de ter dado à luz os filhos através de uma cesárea e que preferia ter feito o parto normal, se pudesse ter escolhido: "Um negócio horrível. Eu sei que tem muita mulher que se identifica, que é a melhor cirurgia do mundo, a melhor forma de parto, mas eu não me identifiquei de jeito nenhum. Eu prefiro parto normal, que a hora é ali na hora, saiu e acabou”, desabafou.