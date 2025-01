Bárbara Evans surge no hospital com o marido e explica o que aconteceu

Bárbara Evans surgiu com o marido Gustavo Theodoro no hospital durante viagem em família e explicou o que aconteceu. Confira!

Em suas redes sociais, Bárbara Evans sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 23, a modelo foi viajar com a família para um resort e precisou ir parar no hospital.

Isso porque Gustavo Theodoro, marido de Bárbara, sofreu um pequeno acidente e prendeu o dedo na porta do carro. Por isso, a famosa acompanhou o marido até o hospital.

"Parece mentira, mas é verdade. O Gustavo prendeu o dedo na porta do carro. O dedo dele está roxo. Na verdade, tinha obra no meio da pista, aí tinha que desviar. Ele desviou e tal, mas na hora de fechar a porta, ele fechou no dedo dele. A gente já deu um pique com a agulha, mas parece que ele está sentindo muita dor", disse ela.

Depois, Bárbara surgiu com o marido na sala de espera do hospital, mas contou que depois do atendimento ficou tudo bem.

Afastamento

O conflito entre Bárbara Evans e a mãe, Monique Evans, ganhou um novo capítulo. Após a apresentadora revelar à coluna Play, do jornal O Globo, que o motivo da relação estremecida foi causada pela ausência da filha no aniversário de 90 anos da avó, a modelo rompeu o silêncio mais uma vez e rebateu a declaração.

Em entrevista ao portal LeoDias, Bárbara Evans afirmou que o conflito entre as duas se iniciou após um pedido para que ela arcasse com o plano de saúde de Monique. De acordo com a modelo e influenciadora, Cacá Werneck, esposa de sua mãe, foi quem sugeriu que os custos fossem divididos.

Bárbara ainda explicou que, após a conversa, ainda chegou a avaliar a possibilidade com seu irmão. No entanto, os dois decidiram não seguir com a ideia. "Juntos chegamos a conclusão, que ela tem as rendas dela, tem uma esposa que tem um trabalho e que as duas precisam ter uma vida de casal, assim como eu e meu marido", declarou.

"Se fosse uma coisa que ela não tivesse de onde tirar, obviamente nós ajudaríamos. Não é por questões de valores, de poder ou não poder. E sim de organização. Tomamos essa decisão em conjunto. Eu e meu irmão. Não preciso ficar justificando, mas minha mãe tem bens. E eu tenho uma família, trabalho muito para ajudar com tudo aqui na minha casa. A partir daí ela já parou de falar comigo", completou.

Leia também: Bárbara Evans mostra teste de gravidez: 'Pirando'