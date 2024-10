Baixa audiência de Sheherazade impulsiona contratação de novo diretor

Após baixa audiência, Record quer substituir Rafael Perantunes por Ariel Jacobowitz, ex-parceiro de Eliana no SBT

A baixa audiência do Domingo Record, conduzido pela jornalista Rachel Sheherazade, obrigou a emissora de Edir Macedo a realizar mudanças: o diretor Rafael Perantunes foi destituído do cargo.

O anúncio da queda de Perantunes foi feito à produção no início da tarde desta quarta-feira (2). Em seu lugar, assume de maneira interina Wilson Ribas, que atuava como diretor assistente do antigo titular. Mas nos corredores da emissora, uma forte corrente aponta para o nome que deve assumir a missão de mudar a cara do programa: Ariel Jacobowitz.

O diretor teve sua demissão anunciada na tarde de ontem (1°) pelo SBT, após 20 anos na casa. Bastante querido por Silvio Santos (1930-2024), ele era tido como um dos responsáveis por colaborar ativamente no sucesso de Eliana na emissora e em outros projetos, como o Teleton. Mas desde a saída da loira, ele foi designado ao Chega Mais, mas não conseguiu mudar muito a realidade do matinal e acabou cortado.

Lá na Record o nome de Ariel é visto com bons olhos. Na verdade, o programa que Eliana apresentava no SBT foi usado como referência durante todo o processo de criação do Domingo Record, e alguns colaboradores fixos da atração chegaram a ser sondados para integrar o time de Sheherazade, como a confeiteira Vivi Cake, que comandava o quadro É Doce Ou Não É Doce. Ela teve uma conversa com a direção da rede de Edir Macedo, mas optou seguir no SBT e transferiu seu quadro para o Chega Mais.

Na equipe de Rachel há profissionais que passaram pela produção do programa Eliana, antes da formalização de seu pedido de demissão do SBT. Quando ela saiu da emissora da família Abravanel, alguns nomes que atuavam em sua equipe chegaram a ser sondados pela Record, mas a grande maioria optou por não fazer a transição - tendo em vista que seguiriam trabalhando com Ariel.

O alerta vermelho no Domingo Record foi aceso desde a edição de estreia, e algumas mudanças pontuais foram promovidas para tentar melhorar o cenário, como a contratação de Matheus Ceará e a inclusão de temas relacionados ao reality show A Fazenda 16, mas até hoje a média do vespertino nunca conseguiu ultrapassar os 3 pontos na Grande São Paulo.

