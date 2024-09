Atriz transforma legado do pai, Duda Ribeiro, em inspiração: 'Saudade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Julia Iorio, filha de Duda Ribeiro, conta como lida com a saudade do pai; ator morreu há 8 anos, após luta contra câncer

Julia Iorio (24) vê o pai em cada detalhe do dia a dia, seja em casa, no trabalho ou em si mesma. Filha de Duda Ribeiro, que morreu em 2016 após lutar contra um câncer no fígado, ela se inspira no ator para seguir carreira artística e declara, em entrevista à CARAS Brasil: "a saudade que sinto do meu pai se transformou".

A atriz tinha 16 anos quando perdeu o pai, e diz que, com o passar dos anos, aprendeu a lidar com a falta que sentia de Duda Ribeiro . "Deixou de ser uma saudade doída, e hoje em dia é uma saudade gostosa. Ainda dói, mas dói diferente. Vejo ele em vários aspectos do meu dia, vejo ele em várias coisinhas sabe? Ele continua muito presente na minha vida e para sempre vai ser assim."

A atriz, que faz sucesso nas redes sociais, pode ser vista nos teatros com o espetáculo A.M.I.G.A.S - Associação das Mulheres Interessadas em Gargalhadas, Amor e Sexo. O texto, escrito originalmente por seu pai, ganhou uma nova roupagem e é interpretado por Julia e suas amigas, Luiza Lewicki e Isabel Castello Branco.

Ela não esconde que seu pai foi a maior inspiração para seguir a carreira artística, mesmo tendo visto em casa os desafios que a profissão tem. "Cresci nas coxias do teatro, acompanhando ele em peças. Sempre quis seguir essa carreira, que é difícil, árdua para caramba. Mas, não teve jeito [risos], fui picada pelo bichinho e não tive para onde correr."

Tanto nos palcos, quanto nas redes sociais —em que Julia já acumula mais de 350 mil seguidores— os internautas e espectadores reforçam como ela é parecida com o ator. Para ela, está em seu sangue o jeito de fazer graça, herdado de seu pai.

"A gente compartilha dessa vontade de fazer o outro rir, meu pai era muito engraçado. Os amigos dele que conheciam o meu pai e me veem hoje no palco, falam que somos muito parecidos nos trejeitos, no jeito de andar, no timing do humor. Tem uma hora no palco que eu danço, e todo mundo fala que é o meu pai inteirinho, e eu super vejo assim também."

Ator de novelas como Caminho das Índias (2010) e Salve Jorge (2012), Duda Ribeiro morreu em 2016 aos 54 anos. Ele havia recebido o diagnóstico de um câncer no fígado em 2010, e estava em processo de quimioterapia para tratamento de um tumor neuro-endócrino. O quadro evoluiu para uma pneumonia grave e resultou em choque séptico. Além de Julia, ele também deixou Filipe Iorio.