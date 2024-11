Assim como Sophie Charlotte, Fábio Porchat tem rede social hackeada

Após Sophie Charlotte fazer alerta sobre ter as redes sociais invadidas, assessoria de Fábio Porchat comunicou que ele enfrenta o mesmo caso

Nesta terça-feira, 26, a atriz Sophie Charlotte usou as redes sociais para alertar os internautas após ter seu celular invadido. Horas mais tarde, seguidores do apresentador Fábio Porchat notaram que ele estava fazendo publicações suspeitas em seu Instagram. Em comunicado à Quem, a assessoria do artista esclareceu o caso.

"O Instagram do Fábio Porchat foi hackeado. Pedimos que todos fiquem atentos e não caiam em golpes que estão sendo publicados por lá. As devidas providências já estão sendo tomadas para resolver a situação. Por favor, desconsiderem qualquer mensagem ou postagem suspeita até que o perfil seja recuperado", disse a nota oficial.

As publicações em questão traziam links que incentivavam o clique do internauta, prometendo lucros e investimentos rápidos.

Veja uma dessas postagens:

Fábio Porchat relembra decisão de não ter filhos

Fábio Porchat participou das gravações do programa Angélica 50 e Uns, que estreia no dia 10 no GNT. O apresentador relembrou como tomou a decisão de não ter filhos e afirmou que teve uma conversa reveladora com João Vicente de Castro.

"Ele falou: 'Você vai ter filho?' E eu falei: 'É, vou ter que ter, né?' Aí ele falou: 'Não, se você não quer ter, não tenha filho'. E eu, realmente nunca tinha pensado que, se não quero, não vou ter. Quando percebi que não ter um filho era uma opção, foi um alívio", disse ele.

Em seguida, o famoso contou que foi bom ter falado abertamente sobre o assunto. "Percebi muita gente falando assim: 'Fábio, eu vivo em um relacionamento, não sei se eu quero, se não quero'. 'Poxa, que legal que você falou abertamente sobre isso'. Para o homem ainda tem essa coisa que é mais uma vantagem da sociedade. Se daqui a 40 anos eu decidir ter um filho, eu tenho um", afirmou.

"Quer dizer, não é uma questão fechada. Pode acontecer?", perguntou Angélica. "Eu diria que não. E está tudo bem, eu posso seguir a minha vida".