A apresentadora Ana Hickmann usou seu perfil nas redes sociais nesta quinta-feira, 03, para se declarar ao seu filho Alezinho, de 10 anos, que é fruto de seu antigo relacionamento com Alexandre Correa. Em uma publicação no Instagram, ela contou que começou o dia olhando fotos que tirou com o herdeiro e ressaltou a união entre eles.

"Comecei o dia revendo as memórias com o meu menino. Quanta coisa vivemos nesses 10 anos. O Alezinho é a pessoa mais importante, é quem sempre esteve comigo em todos os momentos e quem me ajuda a enfrentar todos os desafios", iniciou Ana na publicação.

E complementou: "Ele é o meu combustível. Meu filho amado, sempre irei te proteger e recuperar o que tiraram de você. Estarei sempre ao seu lado para te ajudar a conquistar todos os seus sonhos. É muito bom construir uma nova história, com momentos mais leves e felizes. Ver o meu menino sorrir é o que me traz paz. A gente tá junto pra tudo, pro que der e vier".

Nos comentários, os internautas elogiaram a parceria entre mãe e filho. "O tempo voa demais, e as lembranças são boas né ? Vocês estão cada vez mais lindos. Deus abençoe muito. Amo vocês", contou uma. "O verdadeiro amor. Alezinho e nós temos muito orgulho dessa grande mulher e mãezona que tu és, este príncipe esta um verdadeiro reizinho a cada dia mais lindo", disse outra. "Você é o espelho pro Alezinho, e ele terá muito orgulho da mãe que tem", escreveu uma terceira.

