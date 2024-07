Afastado da TV, Nuno Leal Maia faz rara aparição em viagem com a esposa

Lembra dele? Pasqualete de 'Malhação', o ator Nuno Leal aproveitou uma bela viagem pela Croácia com a esposa; veja fotos

Longe das telinhas há algum tempo, o ator Nuno Leal Maia fez uma rara aparição nas redes sociais da esposa, a também atriz Mônica Camillo. Aproveitando alguns dias de descanso, o casal curtiu uma bela viagem pela Croácia e fez questão de registrar os momentos especiais.

Através de seu Instagram oficial, Mônica compartilhou algumas imagens do passeio que os dois realizaram juntos no local. Esbanjando alegria, o intérprete do professor Pasqualete de 'Malhação' (1999-2006) surgiu sorridente ao posar para a câmera no cenário paradisíaco.

Além de registros do casal, que está junto há 19 anos e mora em Santos, no litoral Paulista, a esposa de Nuno Leal também mostrou fotos de lugares que eles visitaram durante a viagem. "Momentos especiais merecem registros inesquecíveis", escreveu a atriz na legenda da postagem.

Vale lembrar que Nuno está afastado das novelas desde 2013, quando fez uma participação especial na temporada de 'Malhação' interpretando o personagem Augusto Massafera. Antes, o veterano atuou em grandes sucessos como 'A Gata Comeu' (1985), 'Vereda Tropical' (1984), 'Top Model' (1989), 'Vamp' (1991), 'Suave Veneno' (1999), entre outros.

Seu último trabalho da TV foi na sitcom juvenil 'Bugados', exibida em 2021 pelo canal fechado Gloob.

Confira as publicações:

Esposa de Nuno Leal Maia se declara em data especial

Em outubro de 2023, mês em que Nuno Leal Maia completou 76 anos, sua esposa, Mônica Camillo, fez uma bela declaração especial nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ela exibiu uma foto do casal e falou sobre o amor deles.

"Hoje eu estou tão feliz, 17 de outubro chegouuuu!!!! Nuno, meu amor, no seu dia especial quero celebrar a gratidão de ter você na minha vida e me tornar a mulher mais feliz deste mundo. Quero celebrar a pessoa especial, gentil, generosa e parceira que você é. Hoje quero celebrar você e desejar toda a felicidade deste mundo, e que seu novo ciclo seja iluminado, cheio de paz, abundante em saúde, amor e bençãos infinitas. Você merece. Lindo, sofisticado, inteligente, carinhoso e com um coração enorme. Este é o Nuno!! Um ser de luz que ilumina a vida de todos! Que orgulho sinto de você e cada ano que passa sigo mais apaixonada. Feliz aniversário", escreveu a atriz, na época.