33 anos mais nova: Quem é a modelo que estaria namorando Johnny Depp?

Aos 61 anos, o ator Johnny Depp estaria namorando a russa Iuliia Vlasova, de 28. O suposto casal teria se conhecido em 2021, na cidade de Praga, onde a jovem reside, durante o Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary.

As nformações foram divulgadas pelo Daily Mail e veiculadas pelo portal Hugo Gloss nesta segunda-feira, 15. De acordo com fontes próximas ao astro de Piratas do Caribe, o relacionamento entre os dois seria "casual", com encontros "entre idas e vindas" nos últimos dois anos.

A jovem possui um estúdio de cabelo e maquiagem em Praga, mas viaja frequentemente para o Reino Unido, onde Johnny reside. Na última quinta-feira, 11, o suposto casal foi flagrado no Heliporto de Londres, conforme fotos obtidas pelo Daily Mail.

Em julho de 2022, os dois foram vistos na apresentação do falecido amigo da modelo, Jeff Beck, em Praga. Fotos do evento mostraram os dois em clima de brincadeira, incluindo uma selfie do ator de dando um beijo na bochecha de Yulia.

No Instagram, a modelo tem cerca de 21 mil seguidores e compartilha fotos de viagens e trabalhos. Entre os destinos visitados por ela estão Itália, Suíça e as Ilhas Maldivas.

De acordo com o portal Splash, ela pediu privacidade em seu perfil nas redes sociais. "Amigos, peço que se abstenham de dar entrevistas aos jornalistas sobre mim e sobre a minha vida pessoal. Sua compreensão e respeito pela minha privacidade são apreciados. Obrigada!", escreveu ela nos stories do Instagram.

Julgamento de Johnny Depp e Amber Heard ganha documentário

Em 2022, o ex-casal Johnny Depp e Amber Heard ganharam os holofotes da mídia ao travarem uma batalha judicial. Os atores passaram por um julgamento público em maio do ano passado, após a estrela de Piratas do Caribe processar sua ex-mulher por difamação.

Um ano após chamar a atenção do público, o caso ganhou uma série documental produzida pela Netflix, chamada Depp v. Heard.Leia mais!