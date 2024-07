30 anos sem Mussum: Neto exalta talento do humorista e revela inspiração

Neto do humorista Mussum, o cantor Pedro Mussum fez uma bela homenagem ao falar sobre os 30 anos de morte do avô

Há 30 anos, o humorista e sambista Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, deixou o país triste com a notícia de sua morte precoce, aos 53 anos. O artista faleceu em 29 de julho de 1994, por conta de complicações após um transplante de coração.

O cantor Pedro Mussum, neto de Mussum, seguiu os passos do avô na arte e contou que carrega seu legado como inspiração. Apesar de não ter conhecido o familiar, em entrevista ao site Extra, ele explicou que aprendeu bastante coisa sobre o artista assistindo aos filmes, entrevistas e episódios antigos de 'Os Trapalhões' na internet.

"Ele faleceu em 1994, eu nasci um ano e meio depois. Dedé [Santana] diz que tenho o andar parecido com o do meu avô, com os pés abertos, meio de pato, sabe? Eu e a filha do Dedé, Yasmim, somos muito amigos, ela também é atriz. Renato [Aragão, intérprete de Didi] eu encontrei algumas vezes, mas não temos intimidade", relatou Pedro, que recentemente lançou seu primeiro EP de pagode romântico.

Neto de Mussum revela inspiração no avô

O rapaz não esconde o quanto se orgulha em dizer que herdou o DNA do familiar. "É um privilégio poder dizer que um dos meus ídolos é o meu avô. Eu admiro muito a história dele e tudo o que ele construiu, sendo um homem preto e periférico naquela época. E posso dizer que ele me inspira, não só como artista, músico, mas também como pessoa", declarou.

"Pela postura dele, pela forma como ele tratava os fãs, pelo carinho que ele tinha pela mãe dele também. Eu me vejo muito nesse lugar. Acho que ele teve uma trajetória irretocável e eu sou muito orgulhoso por ser neto dele", completou Pedro Mussum Neto.

O cantor é filho de Augusto César, de 58 anos atualmente, primogênito de Mussum, fruto de seu casamento com Neila Gomes. Eles também tiveram mais outros dois filhos: Paula Aparecida, de 54, e Sandro, de 46.

Além dos três herdeiros com Neila, Mussum também é pai do ex-ator global Mussunzinho, de 31 anos, que teve a paternidade confirmada somente em 2002, aos 11 anos. O famoso também deixou o dentista Igor Palhano, de 32 anos. O filho foi descoberto através de um exame de DNA em 2019.