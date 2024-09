12 podcasts incríveis para ouvir no Amazon Music

Confira podcasts incríveis para ouvir no dia a dia

Se você ama ouvir podcasts para se distrair, refletir ou, até mesmo, enquanto realiza outras tarefas do dia a dia, essa lista é para você! Preparamos uma lista com 10 podcasts disponíveis no Amazon Music para você conhecer e se apaixonar. Tem de tudo: notícias do dia, humor, entretenimento, histórias reais, mistério e muito mais! Para ter acesso ao Amazon Music, basta se tornar um assinante Prime da Amazon. Assim, com apenas R$19,90 ao mês, você também garante muitos outros benefícios, como acesso ao Prime Video, Prime Reading, Prime Gaming, ofertas exclusivas, frete grátis na compra de produtos elegíveis e muito mais! Incrível, né? Confira nossa seleção e escute seus podcasts favoritos o dia todo: 1. Não inviabilize Apresentado por Déia Freitas, o podcast Não Inviabilize é um laboratório de histórias reais e possui diversos quadros especiais: Amor nas Redes, Picolé de Limão, Luz Acesa, Ficção da Realidade, Mico Meu, Alarme e Histórias de Firma (spin off oficial do Amazon Music, dedicado aos casos inacreditáveis que acontecem em empresas).

2. O mundo em cinco minutos com Igor Lucena Neste podcast, o economista e doutor em relações internacionais, Igor Lucena, embarca em uma jornada para desvendar os meandros do cenário global através de seu podcast, que promete ser uma fonte confiável e acessível de análises geopolíticas e econômicas para todo o mundo.

3. Caso Bizarro Às 3h00 de toda segunda-feira e quarta-feira, você terá acesso à histórias bizarras - que ocorreram ao redor do mundo ou, até mesmo, com os próprios ouvintes.

4. Inteligência LTDA. O comediante Rogério Vilela bate um papo com convidados sobre os mais diversos temas, que podem ir dos mais profundos aos mais banais. Sempre com muito bom humor!

5. O assunto Natuza Nery recebe jornalistas e analistas da TV Globo, G1, GloboNews e demais veículos do Grupo Globo para contextualizar, explicar e trazer novos ângulos sobre assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo.

6. Modus Operandi Feito por Carol Moreira e Mabê, o podcast conta com diversas histórias de true crime que chocaram o Brasil e o mundo ao longo dos anos.

7. Que história é essa, Porchat? Neste podcast, o humorista Fábio Porchat recebe três convidados por programa para escutar suas histórias, além de contar com a participação da plateia.

8. Divã da Diva Neste espaço, Edu e Fih, donos do canal Diva Depressão, falam sobre os mais diversos assuntos (como entretenimento, cultura pop, histórias pessoais e muito mais). Além disso, contam com a interação do público de maneira super especial.

9. Histórias para ouvir lavando louça Neste podcast do Ter.a.pia, você encontra histórias reais, de “gente como a gente”, para ouvir e se inspirar enquanto dá aquela geral na cozinha.

10. Que história! Produzido pela BBC Brasil, neste podcast, Thomas Pappon apresenta histórias reais que nem as mentes mais criativas poderiam ter inventado.

11. Só no Brasil Crimes, caos e confusões acontecem em qualquer lugar do mundo. Mas certos golpes, mutretas e rebuliços são tão únicos do Brasil que merecem o seu próprio podcast. Nele, os comediantes Pedro Duarte e Victor Camejo dissecam algumas histórias inacreditáveis, cometidas por empresários, palhaços, valets, espiões e muito mais.

12.Desconhecido Logo nos seus primeiros dias em São Paulo, em 2004, Chico Felitti passa por um homem com o rosto deformado por cirurgias plásticas. Um morador de rua que São Paulo inteira conhece, mas ninguém sabe quem é. Mais de dez anos depois, em 2017, Chico recebe uma mensagem dizendo que esse homem está internado como desconhecido no Hospital das Clínicas. Chico e sua mãe, Isabel Dias, decidem visitar o homem no hospital no dia de Páscoa. Esse encontro desencadeia uma busca pela identidade deste homem, que esconde um passado de prestígio como cabeleireiro de celebridades, fala francês, inglês e italiano, e foi um artista de sucesso.

