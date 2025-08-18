CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Equipe de Zé Felipe explica demissão de bailarinas do cantor
Música / Mudança

Equipe de Zé Felipe explica demissão de bailarinas do cantor

A dançarina Karol Gerez revela que foi dispensada da equipe do cantor Zé Felipe. A assessoria de imprensa dele se pronunciou sobre o assunto

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 12h56

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Zé Felipe e Karol Gerez
Zé Felipe e Karol Gerez - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Zé Felipe fez uma mudança em seu time de dançarinas. O assunto veio à tona quando a dançarina Karol Gerez contou que foi demitida da equipe do artista. A declaração dela foi feita nas redes sociais após os fãs notarem sua ausência no show que o cantor fez no final de semana.

Karol contou que foi sua saída fez parte de uma mudança na equipe e que é grata pela experiência que teve ao longo do trabalho com Zé Felipe. "Infelizmente, é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe. Fomos dispensadas, mas sou muito grata pela experiência que tivemos durante esse ano e pouco. Não tenho muito o que dizer além disso”, disse ela. 

E completou: "Só para vocês não ficarem deduzindo coisas: é verdade, aconteceu isso, e ninguém realmente falou nada. Então estou aqui para confirmar e acabar com os achismos. Houve mudança na equipe e faz parte. Sou grata pela estrada que tive com eles, mas sigo em frente”. 

Procurada pela CARAS Digital, a assessoria de imprensa de Zé Felipe confirmou a reestruturação da equipe de dançarinas. "Houve uma reestruturação resultando em uma mudança geral do ballet, que passa a ter outra formação", informaram. 

Zé Felipe respondeu se já beijou após a separação

O cantor Zé Felipe revelou se já fez a fila andar e beijou outra mulher após se separar de Virginia Fonseca no final de maio deste ano. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, o artista acabou abrindo o jogo e contou se ficou com alguém depois de ter se divorciado.

Ao ser questionado pelo fofoqueiro se já beijou alguém após o fim do casamento com a mãe de seus três filhos, o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha tentou fugir, mas acabou abrindo o jogo com o repórter sem dar muitos detalhes.

"Ah, moleque, não, não, eu estou de boa...", tentou correr da pergunta. "Uma", entregou Zé Felipe para Leo Dias.

Ainda na entrevista para o jornalista, o cantor falou sobre a separação e contou como aconteceu a decisão. Mais uma vez, ele falou que os dois optaram pelo divórcio após tentarem de tudo, inclusive terapia juntos.

Virginia Fonseca também deu entrevista para o portal do fofoqueiro e comentou sobre uma possível reconciliação com o pai de seus filhos. Ela deixou em aberto uma possibilidade de retorno ao colocar o destino nas mãos do divino.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Leia também:Em casa com os filhos, Zé Felipe mostra José Leonardo fazendo declaração para ele

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

bailarinaZé Felipe
Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Desabafo

Joss Stone - Foto: Reprodução / Instagram

Joss Stone faz forte relato sobre relacionamento abusivo: 'Me jogou'

Homenagem

Gilberto Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Gilberto Gil presta homenagem à Preta Gil em primeiro show após morte da filha

Amor

Flor Gil - Foto: Victor Chapetta/Brazil News

Flor Gil recebe o carinho da namorada em show no Rio de Janeiro

Que susto

Diego e Victor Hugo - Foto: Reprodução / Instagram

Caminhão de dupla sertaneja atinge pessoas em evento: 'Sofreu um mal súbito'

Homenagem

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda - Foto: Reprodução / Instagram

Zezé Di Camargo faz aniversário e ganha homenagem da esposa

Família

Simone Mendes curte a companhia da filha, Zaya - Foto: Leo Franco / AgNews

Filha de Simone Mendes esbanja fofura nos bastidores de show da mãe

Últimas notícias

8 produtos para cuidar dos cabelos8 produtos essenciais para evitar a queda de cabelos
Maya Massafera mostra seu closetMaya Massafera exibe seu closet enorme, que parece uma loja
A astróloga explicou mais detalhes por trás do nome do filho de Mariana RiosAstróloga analisa nome escolhido para o filho de Mariana Rios: 'Sentença de vida'
Geovanna TominagaEx-TV Globinho, Geovanna Tominaga revela reação após diagnóstico: 'Me assustei'
Bruna Manzon e Levi Lima são pais de SafiraBruna Manzon, ex-assistente do 'Domingo Legal', anuncia nascimento da filha
NoneOferta do dia: caixa de som JBL Xtreme 4 com 61% de desconto
Fernanda RodriguesFernanda Rodrigues conta que fará nova cirurgia e explica o motivo
Filho de Claudia Raia encanta ao surgir 'treinando'Filho de Claudia Raia passa dos limites da fofura ao surgir 'malhando' na academia
Regina Volpato comemora aniversário da filhaRegina Volpato comemora aniversário da filha com fotos raras: 'Orgulho'
Lorena Maria e MC Daniel são pais de RásLorena Maria e MC Daniel celebram 6 meses do filho de formas separadas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade