Equipe de Zé Felipe explica demissão de bailarinas do cantor

A dançarina Karol Gerez revela que foi dispensada da equipe do cantor Zé Felipe. A assessoria de imprensa dele se pronunciou sobre o assunto

O cantor Zé Felipe fez uma mudança em seu time de dançarinas. O assunto veio à tona quando a dançarina Karol Gerez contou que foi demitida da equipe do artista. A declaração dela foi feita nas redes sociais após os fãs notarem sua ausência no show que o cantor fez no final de semana.

Karol contou que foi sua saída fez parte de uma mudança na equipe e que é grata pela experiência que teve ao longo do trabalho com Zé Felipe. "Infelizmente, é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe. Fomos dispensadas, mas sou muito grata pela experiência que tivemos durante esse ano e pouco. Não tenho muito o que dizer além disso”, disse ela.

E completou: "Só para vocês não ficarem deduzindo coisas: é verdade, aconteceu isso, e ninguém realmente falou nada. Então estou aqui para confirmar e acabar com os achismos. Houve mudança na equipe e faz parte. Sou grata pela estrada que tive com eles, mas sigo em frente”.

Procurada pela CARAS Digital, a assessoria de imprensa de Zé Felipe confirmou a reestruturação da equipe de dançarinas. " Houve uma reestruturação resultando em uma mudança geral do ballet, que passa a ter outra formação ", informaram.

Zé Felipe respondeu se já beijou após a separação

O cantor Zé Felipe revelou se já fez a fila andar e beijou outra mulher após se separar de Virginia Fonseca no final de maio deste ano. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, o artista acabou abrindo o jogo e contou se ficou com alguém depois de ter se divorciado.

Ao ser questionado pelo fofoqueiro se já beijou alguém após o fim do casamento com a mãe de seus três filhos, o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha tentou fugir, mas acabou abrindo o jogo com o repórter sem dar muitos detalhes.

"Ah, moleque, não, não, eu estou de boa...", tentou correr da pergunta. "Uma", entregou Zé Felipe para Leo Dias.

Ainda na entrevista para o jornalista, o cantor falou sobre a separação e contou como aconteceu a decisão. Mais uma vez, ele falou que os dois optaram pelo divórcio após tentarem de tudo, inclusive terapia juntos.

Virginia Fonseca também deu entrevista para o portal do fofoqueiro e comentou sobre uma possível reconciliação com o pai de seus filhos. Ela deixou em aberto uma possibilidade de retorno ao colocar o destino nas mãos do divino.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

