Em casa com os filhos, Zé Felipe mostra José Leonardo fazendo declaração para ele

Mesmo separado de Virginia Fonseca, Zé Felipe mostra encontro com José Leonardo em mansão; bebê apareceu fazendo declaração para o pai

O cantor Zé Felipe continua frequentando a mansão onde vivia com Virginia Fonseca em Goiânia para ver os filhos. Nesta quarta-feira, 04, ele começou seu dia no local e encantou os internautas ao postar momentos com os herdeiros.

Após tomar café da manhã com Maria Flor, o famoso publicou um clique do caçula, José Leonardo, fazendo uma declaração especial para ele. Cheio de fofura, o bebê, de sete meses, apareceu usando uma camiseta em homenagem ao pai.

Na roupa do pequeno estava escrito: "eu 'coração' papai". Babando pelo menino, o cantor fez o clique dele e mostrou mais uma vez que o caçula é pura fofura.

Ainda na tarde desta terça-feira, 03, Zé Felipe e Virginia Fonseca surgiram juntos para abrirem os presentes do aniversário de Maria Alice. A primogênita ganhou uma grande festa na segunda-feira, 02, com tema de "Céu de Maria Alice".

O evento foi tão luxuoso que contou até com uma ilha de sorvete e bolos pintados à mão ao vivo com o confeiteiro e a aniversariante. Os convidados foram proibidos de usarem celulares, mas a influencer registrou um momento "carinhoso" com o ex-marido.

O fim do casamento de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.