Bailarina que viu seu nome envolvido em rumores anuncia saída do balé de Zé Felipe

A dançarinaKarol Gerez usou as redes sociais para anunciar que deixou o balé do canor Zé Felipe. Neste domingo, 17, ela compartilhou um vídeo contando que ela e outras colegas foram dispensadas da equipe.

"Infelizmente, é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe. Fomos dispensadas, mas sou grata por ter tido essa experiência de um ano e pouco que tivemos com eles. É o básico que tenho para falar, porque não tenho muito o que dizer", afirmou Karol.

Em seguida, ela esclareceu os rumores que circulavam entre os internautas. "Só para vocês não ficarem deduzindo coisa: é verdade, aconteceu isso, e ninguém realmente falou nada. Então, tô aqui para confirmar para vocês não ficarem nesse achismo. Aconteceu e tá tudo certo."

Por fim, disse: "Quiseram mudança na equipe e é isso... faz parte! Sou grata pela estrada que tive com eles, mas vambora para frente".

Vale lembrar que a decisão da equipe do cantor foi tomada poucos meses após a bailarina ter seu nome envolvido em rumores sobre o término de Zé Felipe com a influenciadora Virginia Fonseca. Em junho, ela negou qualquer participação no caso e lamentou que tanto ela quanto sua família estivessem recebendo mensagens maldosas nas redes sociais.

Bailarina fala sobre saída do balé do cantor — Foto: Reprodução/Instagram

A separação de Virginia e Zé Felipe

O casal anunciou a separação em maio por meio de um post nas redes sociais. "Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", escreveram.

"Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", complementaram.

