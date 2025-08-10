Zé Felipe revela detalhes do fim do casamento com Virginia: 'Tentamos de tudo'

Separado de Virginia, o cantor Zé Felipe abriu o coração ao falar sobre a decisão do ex-casal em colocar um ponto final no casamento
A separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca ainda é bastante comentada pelos fãs do ex-casal, que foram pegos de surpresa em maio deste ano com o anúncio do divórcio. O cantor e a influenciadora ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Em entrevista ao portal LeoDias, Zé abriu o coração ao falar sobre o fim da união e revelou detalhes nunca compartilhados antes com o público. Segundo o filho do cantor Leonardo, os dois tentaram salvar o casamento antes de decidirem colocar um ponto final na relação e até fizeram terapia de casal.
Zé Felipe ainda explicou que a decisão de terminar a união foi tomada em conjunto logo após os dois retornarem de uma viagem a sós do Japão: "A Virginia e eu, [a decisão] foi [tomada] junto, porque já não estava mais a mesma coisa, eu não estava feliz e ela também não estava feliz", declarou ele.
"Eu acho que era um sofrimento muito interno que não queria transparecer um para o outro. Tentamos de tudo, fizemos terapia, a gente conversou, viajamos juntos sozinhos, fomos para o Japão, a viagem foi maravilhosa, mas quando a gente voltou a gente não ia conseguir estar vivendo como casal infeliz em uma casa com três crianças", explicou o artista.
Apesar da separação, Zé Felipe e Virginia mantêm uma boa relação de amizade e não escondem o carinho que sentem um pelo outro: "Que energia eu e a Virginia ia ter vivendo infeliz? Então, a gente preservou a boa relação, tenho um carinho muito grande pela Virginia, uma ligação eterna que são os filhos, assim foi melhor", concluiu o cantor.
Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o cantor Zé Felipe confessou que sua vida mudou completamente com a chegada de seus três filhos. Pai de Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de 11 meses, frutos de seu relacionamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca, o artista revelou que as crianças são sua prioridade e cada passo que dá na carreira é pensado no bem-estar deles.
Zé Felipe também citou momentos marcantes que viveu com seus filhos; confira o bate-papo completo com o cantor sobre paternidade!
