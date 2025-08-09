CARAS Brasil
  Virginia fala sobre reconciliação com Zé Felipe: 'Se for da vontade'
Durante evento no Rio de Janeiro, Virginia fala sobre a possibilidade de reatar relacionamento com Zé Felipe, o pai de seus três filhos

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 09/08/2025, às 08h59

A influenciadora digital Virginia Fonseca voltou de sua viagem com os filhos de Dubai e foi para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 08, para participar do evento para revelação dos enredos das escolas de samba do Rio para o Carnaval de 2026. Rainha da Grande Rio, ela marcou presença e deu entrevista para o portal Leo Dias.

Durante sua conversa com a repórter Monique Arruda, a empresária compartilhou os preparativos de corpo e look que está tendo para estrear na avenida e até falou sobre uma possível reconciliação com seu ex-marido, o cantor Zé Felipe.

Após comentar que terá roupas específicas para cada ensaio e que ainda não pensou em sua fantasia, a apresentadora do SBT abriu o jogo sobre voltar com o ex-esposo.Se for da vontade de Deus… se for para a gente voltar, a gente volta, se não for, não voltamos. Está nas mães dele. Ele sabe o que é melhor”, declarou sobre deixar seu futuro nas mãos no divino.

Enquanto Virginia Fonseca foi para o evento de Carnaval, Zé Felipe teve um reencontro emocionante com os filhos após dias separados. Separado desde o dia 27 de maio de Virginia Fonseca, o cantor teria aberto um processo conta a ex-mulher na justiça após a oficialização do divórcio.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

