Como identificar cosméticos falsificados dos originais?

À primeira vista, um produto falso pode parecer idêntico ao original. Porém, ao analisar com cuidado, é possível identificar algumas diferenças que comprometem o seu uso. Por isso, reunimos algumas dicas para se atentar na hora de escolher um cosmético!

Não é possível dar garantias em relação ao efeito quando não se sabe a origem e a fabricação de determinado produto. Muitos deles, inclusive, apresentam composições incorretas. Ou seja, o que está descrito não necessariamente corresponde à realidade.

Além disso, algumas versões falsificadas podem conter chumbo e metais pesados que podem intoxicar o organismo e, enquanto as versões originais contam com princípios ativos com origem refinada e sem contaminação, os produtos falsos utilizam ingredientes fora das normas de segurança.

Portanto, para te ajudar a saber como identificar mercadorias falsificadas, observe as seguintes indicações:

Examine o rótulo e a qualidade

Geralmente, a qualidade dos produtos falsificados costuma ser inferior à dos originais. Ademais, uma das principais formas para saber se é um rótulo verdadeiro ou falso é, justamente, o tipo de informação que está disponibilizada nele. Rótulos pirateados não costumam trazer informações completas, como o registro da Anvisa ou a data de fabricação e validade.

É válido checar se há o CNPJ, o endereço e o nome do fabricante. Para verificar alguns desses detalhes, uma pesquisa na internet é uma boa opção, pois é possível traçar um comparativo entre os produtos.

Ao contrário das versões originais, as falsas não informam número de série na embalagem fornecido pelo Ministério da Saúde, que significa que foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), ou seja, têm eficácia e segurança comprovadas.

Desconfie de promoções muito altas

Preços consideravelmente baixos são bons indicadores para a falsificação. Isso porque, mesmo em grandes descontos, dificilmente um produto sairá por menos da metade do valor, por exemplo. Vale destacar que, no caso dos importados, ainda há impostos dentro da oferta final.

Inspecione a embalagem e a ortografia

Se o item estiver mal embalado, não couber corretamente na caixa ou o material da embalagem for de qualidade inferior, considere um sinal de falsificação. Ingredientes de qualidade duvidosa nem sempre podem ser identificados, mas podem desenvolver sérios prejuízos à saúde, como sensibilização e até mesmo serem potenciais cancerígenos.

Também é importante verificar a fixação, posição e reprodução de logotipos e fontes das marcas. Em outros casos, o tamanho pode estar incorreto ou desalinhado. Além disso, alguns itens apresentam erros básicos, pecando na ortografia do nome, marca ou até dos ativos do produto. Por fim, a fonte usada na embalagem de cosméticos falsificados costuma estar distorcida ou com cores saturadas.

Redobre a atenção em compras online

Ao comprar produtos pela internet, priorize o site oficial da marca, ou outras fontes seguras e confiáveis. Desconfie de sites que oferecem produtos sem nota, pois o risco de receber mercadorias que não são eficazes é alto.

