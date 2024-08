"Blonzer": uma forma moderna de mostrar a pele radiante

O “blonzer” é uma tendência de maquiagem que combina blush e bronzer, em uma forma moderna que oferece um ar saudável para a pele. Esse modo de aplicação ou paleta garante um efeito bronzeado e surgiu nas redes sociais como uma opção para uma make de brilho.

A técnica do “blonzer” atenua a aparência das bochechas sem prejudicar a saúde da pele, e sim recriando o efeito de quem passou algum tempo sob o sol sem a necessidade de muitos produtos ou processos complexos.

Para os dias mais quentes, o “blonzer” oferece uma alternativa prática e eficiente, pois uma simples camada dessa mistura garante resistência ao calor e, quanto mais difuso o acabamento, mais natural e realista a maquiagem parece.

Ter um visual com o aspecto de bronzeamento é perfeito para eventos casuais e sofisticados. O resultado, portanto, é um brilho saudável que pode ser ajustado de acordo com a intensidade de preferência.

Além da praticidade, o “blonzer” oferece uma abordagem mais natural à maquiagem, sendo uma vantagem importante para o dia a dia, pois, ao invés de criar camadas pesadas e linhas definidas, o item proporciona um efeito suave e sem exageros.

Para elevar os looks a um novo patamar, aplique uma cor viva de blush sobre o bronzer, seguindo por um iluminador cintilante. Em seguida, esfume tudo junto. De acordo com as redes sociais, essa é a forma mais atual de usar o produto

Os bronzers costumam ser opacos em textura, então duos de bronzer e blush garantem uma boa combinação para um brilho radiante. Para atualizar sua rotina de beleza nos dias mais quentes, confira algumas sugestões disponíveis no Mercado Livre:

1. Blush cor bronze, Natura - https://mercadolivre.com/sec/1PbY2Vp

O blush Natura Faces na cor bronze apresenta textura suave e permite construir a cor na intensidade desejada, sem exagerar na cor.

2. Iluminador compacto, Make More - https://mercadolivre.com/sec/1fVuAXa

Ideal para realçar os diferentes tons de pele, o iluminador da Make More proporciona efeito pigmentado e acabamento que varia do natural e saudável até o brilho intenso.

3. Bronzer bastão, Rare Beauty - https://mercadolivre.com/sec/2fcbRcP

Com textura cremosa e longa duração, o bronzer em bastão da Rare Beauty é fácil de espalhar e construir camadas, contornando o rosto de forma suave. E o melhor de tudo: sua fórmula não pegajosa e resistente à água não craquela, mancha ou obstrui os poros.

4. Pó facial 4 em 1, Quem Disse, Berenice? - https://mercadolivre.com/sec/2djzoUW

O pó multiefeitos traz quatro produtos em um: blush, contorno, bronzer e iluminador. A maquiagem multifuncional também pode ser usada como sombra para olhos, sendo uma ótima opção para quem busca praticidade e versatilidade.

5. Pó bronzeador, Vizzela - https://mercadolivre.com/sec/27GqkNC

O acabamento acetinado e toque aveludado do pó bronzeador da Vizzela grande luminosidade, textura fina e efeito natural.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.