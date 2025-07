Zezé Di Camargo celebra sete meses de Clara, filha com Graciele Lacerda, com vídeo inédito

Filha da influenciadora Graciele Lacerda e do cantor Zezé Di Camargo, Clara completa sete meses de vida nesta sexta-feira, 25

Filha da influenciadora digital Graciele Lacerda e do cantor Zezé Di Camargo, a pequena Clara Lacerda Camargo, completa sete meses de vida nesta sexta-feira, 25. E o papai coruja fez questão de comemorar a data especial com uma declaração nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil, o cantor compartilhou um registro do mesversário da filha, que teve como tema a princesa Rapunzel. Para a ocasião, Clara apareceu com um vestido igual ao da personagem e uma trança no cabelo. “Feliz 7 meses, princesa linda do papai”, escreveu ele na publicação. Veja o vídeo:

Zezé Di Camargo celebra 7 meses da filha com Graciele Lacerda pic.twitter.com/esq5aLgulf — CARAS Brasil (@carasbrasil) July 25, 2025

Como foi o mesversário?

Nesta quinta-feira, 24, Graciele Lacerda mostrou registros da festa. "Hoje é dia de soltar as tranças e comemorar: a nossa princesinha Clara, que completa 7 meses!", disse a mamãe coruja no começo da legenda.

Em seguida, Graciele contou que a festa de mesversário acontece em Goiânia, com a presença da avó materna, dona Helena Camargo. "E dessa vez, o nosso castelo foi montado em Goiânia, com direito a muito amor e a presença especial da vovó Helena!", acrescentou.

"Nossa Clara Rapunzel comemora sete meses de luz, de descobertas, de sonhos e de muito amor!", finalizou a mulher de Zezé Di Camargo.

Os outros merversários de Clara

O primeiro mesversário de Clara contou com o tema da animação infantil Moana. Com direito a bolinho e muitos docinhos personalizados, os familiares esbanjam alegria ao comemorarem a data especial. No mês seguinte, a pequena ganhou uma festa com o tema da princesa Mulan ao completar dois meses.

Para celebrar o terceiro mês de vida da herdeira, o casal organizou uma festa com o tema 'Pocahontas', que reuniu vários familiares. Já na comemoração do quarto mês, a caçula de Zezé Di Camargo surgiu novamente fantasiada de princesa, mas desta vez, a escolhida foi Merida, do filme 'Valente'.

Para celebrar o quinto mês de vida da menina, eles organizaram uma festa com o tema do filme 'Aladdin', e a menina roubou a cena ao surgir fantasiada como a princesa Jasmine. E Clara completou seis meses de vida no dia 25 de junho e ganhou uma comemoração com o tema 'A Bela Adormecida'. Na data, ela surgiu fantasiada como a princesa Aurora.

