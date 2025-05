Graciele Lacerda mostra momento fofo de Zezé Di Camargo com a filha, Clara

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um momento fofo do marido com a filha

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 26, ao mostrar um momento encantador que flagrou entre o marido, o cantor Zezé Di Camargo, e a filha deles, Clara, de cinco meses.

Nos Stories, a influenciadora digital mostrou que a bebê estava encostada no peito do papai, que aparece deitado em um sofá. Assim que Graciele se aproxima, Zezé mexe com Clara, que dá um lindo sorriso para a mamãe.

No último sábado, 24, o cantor sertanejo postou em suas redes sociais uma selfie com a mulher e a filha logo ao acordar. Ao lado delas, ainda deitado na cama, o artista surgiu curtindo o momento em família, e claro que a bebê roubou ao surgir usando um pijama com estampa de coração. Ao dividir o momento encantador com Graciele e Clara, Zezé se derreteu: "Meu bom dia hoje foi especial", escreveu o cantor na legenda da publicação.

Confira:

Zezé Di Camargo com a filha, Clara - Foto: Instagram

Graciele Lacerda realiza sonho com a maternidade:

Com a chegada de Clara, Graciele Lacerda realizou um grande sonho: a maternidade. Entre aprendizados e desafios, a influenciadora digital conta ao especial de Dia das Mães da CARAS Brasil que sua vida se transformou, e não esconde a emoção em celebrar a data pela primeira vez.

"A maternidade mudou meu olhar sobre a vida. Valorizo o que realmente importa, deixei de me preocupar com pequenas coisas que antes me incomodavam", diz Graciele. "Ser mãe me trouxe uma nova perspectiva, mais leve, madura e cheio de amor."

A esposa de Zezé Di Camargo engravidou através de Fertilização In Vitro (FIV) devido à vasectomia do cantor. Porém, não foi tão simples —ela passou por seis tentativas, além de um processo que incluiu coleta de óvulos e tratamento hormonal. Saiba mais!

