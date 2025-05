Graciele Lacerda mostra a família reunida na festa de mesversário da filha, Clara

A influenciadora digital Graciele Lacerda abriu o álbum de fotos da festa temática da filha, Clara, que completou cinco meses

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 27, ao mostrar as fotos da comemoração do mesversário de Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo.

Para celebrar o quinto mês de vida da menina, eles organizaram uma festa com o tema do filme Aladdin, e a menina roubou a cena ao surgir fantasiada como a princesa Jasmine. Além disso, o evento contou com a presença dos familiares como Camilla Camargo e os filhos, Joaquim e Julia, Wanessa Camargo, Luciele Camargo e os herdeiros, Maria Eduarda e Davi.

Ao dividir os registros da comemoração, Graciele falou sobre o tema da festa: "A Clarinha sorri com os olhos, encanta com o jeitinho e deixa o nosso mundo mais bonito desde que chegou. E neste mêsversário, quem veio celebrar conosco foi a Jasmine, a princesa de espírito livre, que acredita que o amor verdadeiro é a maior aventura de todas", escreveu a influenciadora digital na legenda.

"Assim como Jasmine, Clarinha veio pra mostrar que é possível voar alto e que o melhor lugar do mundo é aquele onde existe amor. Feliz 5 meses, princesa Clara Jasmine! Que a nossa história continue sendo escrita com coragem e muito amor", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda revela insegurança com a maternidade

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre os desafios da maternidade. Após ter um pouco mais de trabalho do que o habitual para colocar a filha, Clara Lacerda Camargo, para dormir, ela falou sobre as inseguranças que tem vivido nessa nova fase.

"Às vezes, ela dorme rapidinho. Às vezes, ela dá um chorinho. Hoje eu fiquei meio sentida porque ela chorou muito para dormir... brigou muito com o sono. Como mãe, a gente começa a se sentir mal. Eu fiquei meio sentida com isso e danei a chorar. Chorei horrores, muito. A gente vira mãe, vive um momento maravilhoso, mas fica cheia de medo e inseguranças", disse ela em um trecho. Veja o relato completo!

