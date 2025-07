Filha de Graciele Lacerda rouba a cena com fantasia de princesa em seu mesversário

A influenciadora digital Graciele Lacerda mostrou a filha fantasiada de Rapunzel para comemorar o seu sétimo mês de vida

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 24, ao mostrar sua filha, Clara, fantasiada de princesa para sua festa de mesversário.

Para comemorar o sétimo mês da menina, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, a influenciadora digital organizou uma festa com o tema da princesa Rapunzel, e explodiu o fofurômetro ao mostrar a herdeira com um vestido igual a da personagem e com uma trança na cabeça.

"Hoje é dia de soltar as tranças e comemorar: a nossa princesinha Clara, que completa 7 meses!", disse a mamãe coruja no começo da legenda.

Em seguida, Graciele contou que a festa de mesversário acontece em Goiânia, com a presença da avó materna, dona Helena Camargo. "E dessa vez, o nosso castelo foi montado em Goiânia, com direito a muito amor e a presença especial da vovó Helena!", acrescentou.

"Nossa Clara Rapunzel comemora sete meses de luz, de descobertas, de sonhos e de muito amor!", finalizou a mulher de Zezé Di Camargo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda mostra evolução de sua barriga após seis meses do parto

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou como está sua barriga após seis meses do nascimento da filha deles, a pequena Clara Lacerda Camargo. A influenciadora digital mostrou a evolução de seu abdômen e impressionou.

A primeira foto exibida pela empresária foi uma de quando tinha apenas três meses do parto. A segunda foi com um mês que começou a fazer seu programa de emagrecimento e, por último, após três meses do processo, ela revelou como está atualmente. "Quando eu comecei com três meses a outra tem um mês que eu tive resultado e agora minha barriga com três meses [programa de emagrecimento]", detalhou a transformação que fez a partir de dieta e exercícios físicos. Veja a foto!

Leia também:Zezé Di Camargo encanta com homenagem para o neto: 'Te amo demais'