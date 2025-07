Filha de Graciele Lacerda ganha festa luxuosa em seu mesversário: 'Mágico'

Nas redes sociais, a influenciadora digital Graciele Lacerda mostrou as fotos da comemoração do sexto mês de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 2, para mostrar as fotos da festa de mesversário da filha, Clara, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

A menina completou seis meses de vida no dia 25 de junho e na ocasião chegou a ganhar uma festa com tema junino, já que a família estava no nordeste devido aos shows de Zezé. Assim que a família retornou para São Paulo, a influenciadora digital organizou uma comemoração com o tema 'A Bela Adormecida' e encantou ao mostrar a herdeira fantasiada como a princesa Aurora.

Ao compartilhar os registros do evento, que contou com a presença de Wanessa Camargo, madrinha da Clara, Graciele falou sobre a celebração. "Ontem foi dia de celebrar os 6 meses da nossa princesinha Clara, no clima mágico da Princesa Aurora!", disse a famosa.

"Cada detalhe, cada sorriso, cada abraço… tudo ficou ainda mais especial com tanto amor ao nosso redor. Obrigada a todos que fizeram parte desse momento tão doce. Eu que jurava que não faria mesversarios, já estou sofrendo, pensando que só faltam 5 para acabar essa fase tão gostosa!", completou a famosa.

Nesta última segunda-feira, 1º, Graciele postou um vídeo mostrando os detalhes da fantasia de Clara. "Seis meses da minha princesa… e adivinha o tema? Aurora, a Bela Adormecida! Um conto de fadas para celebrar um capítulo lindo da nossa história. Cada mês com você é uma nova descoberta, um novo sorriso, um novo motivo pra agradecer (...)", disse ela.

Graciele Lacerda comove com retrato da filha com o avô falecido

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, encantou ao mostrar um retrato que fizeram da filha deles, Clara Lacerda Camargo, com o avô falecido, Francisco Camargo. Nesta terça-feira, 01, a influenciadora digital tirou uma foto do desenho e comoveu.

Muito parecida com o avô, a pequena surgiu no colo dele, como se tivesse o encontrado. A empresária então colocou um coração vermelho para demonstrar todo seu carinho e emoção ao ver a lembrança especial que confeccionaram. Confira!

